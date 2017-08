Mincomercio saliente propone crear el Ministerio de Turismo

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture propuso el pasado jueves que se abra la discusión sobre la posibilidad de que Colombia tenga un Ministerio de Turismo dado el impacto que tiene esa industria en la economía nacional.



“Creo que llegó el momento para que se discuta si es viable un ministerio de turismo”, dijo la Ministra Lacouture durante el panel de cierre de “Colombia Empresarial 2015”, organizado por KPMG en Bogotá y en el que participó el presidente Juan Manuel Santos y otros integrantes del gabinete ministerial.



En su intervención, la Ministra Lacouture declaró que el turismo, definitivamente, es la nueva oportunidad de Colombia y el segundo generador de divisas del país.



“La paz nos ha permitido no solo un mejoramiento de la imagen del país en el exterior de manera invaluable. Situación que contrasta con lo que pasaba hace pocos años cuando ni siquiera nos abrían las puertas. Hoy es todo lo contrario, hoy nos buscan. Hoy están haciendo fila para poder llegar a Colombia. Y eso es un resultado que ya es tangible de las oportunidades que nos trae la paz”, señaló.



Subrayó que se ha logrado mucho. De hecho, dijo, si uno mira el proceso de paz, este ha permitido toda una reestructuración en infraestructura y aeropuertos que ha permitido que lleguen más turistas.



Adicionalmente, agregó, hemos podido trabajar en competitividad, hemos invertido 1,5 billones de pesos en infraestructura y promoción a nivel nacional e internacional y tenemos un crecimiento en la llegada de turistas del 95%.



Manifestó que “si bien no tenemos los 35 millones de turistas que recibe México, este país no tiene el crecimiento que tenemos nosotros: 95%. Y si seguimos así muy pronto vamos a superar a todos esos países que han estado siempre encima de Colombia.”



“¿Qué nos falta? que los colombianos nos creamos el cuento. Que seamos nosotros los que realmente creamos que el turismo es un motor de desarrollo en el posconflicto, pero también una respuesta de país”, dijo.



Lo segundo es generar profesionalismo. Por eso parte del ejercicio es dejar de pensar que las cosas las hacemos bien, sino que tenemos que mejorar nuestra tecnología, servicios y todo lo que va relacionado con el tema, manifestó.



La ministra María Claudia Lacouture aseguró que Colombia ha avanzado mucho en el tema ecoturístico. Hoy en día los turistas que están llegando lo hacen para vivir experiencias ecoturísticas. Los Parques Nacionales Naturales han tenido un crecimiento impresionante en el número de visitantes, el año pasado fue de 113%.