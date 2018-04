Propuestas contra un mal que cuesta $20 billones anuales

En Colombia, solo uno de cada cuatro condenados por corrupción paga cárcel, pero además, las condenas promedio para los delincuentes de cuello blanco son en promedio de apenas 24 meses. Las cifras corresponden al último informe revelado en agosto del 2016 por el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.



Y eso que se han presentado avances desde la expedición del Estatuto Anticorrupción, hace siete años (Ley 474 del 2011).



Previo a eso, el monto promedio anual de las decisiones fiscales fueron de 59.000 millones y después se incrementó a un promedio de 699.000 millones. Así mismo, las sanciones pasaron de 345 a 840 por año. No obstante, solo el 31% de las multas fueron efectivamente pagadas (43.000 millones de pesos).



Existen también cálculos de que la corrupción le cuesta al país cerca de cuatro puntos del Producto Interno Bruto, es decir más de 20 billones de pesos.



Pero el costo no es solo económico sino que trasciende al minar la legitimidad de las instituciones, como cuando se revelan escándalos del tipo del carrusel de la toga, que compromete a integrantes de las altas cortes que habrían amañado fallos a cambio de dinero y favores, o el de Odebrecht, el emporio constructor del Brasil que logró corromper a los más altos niveles gubernamentales, en varios países de América Latina, y Colombia no fue la excepción.



De ahí la importancia de conocer qué acciones emprenderían los candidatos a la Presidencia para luchar contra este flagelo de resultar elegidos. Portafolio les preguntó a sus campañas y esto fue lo que contestaron al respecto.





Humberto de la Calle Lombana

Partido Liberal



"¡Los corruptos no querrán vivir en Colombia! Endureceremos las penas y eliminaremos los beneficios judiciales para los corruptos, como la casa por cárcel. Así mismo, según ha dicho, separaría de sus cargos a funcionarios vinculados a procesos penales o disciplinarios.



En la lucha contra la corrupción, el ejemplo comenzará en la Presidencia. Todas las asignaciones presupuestales para las regiones se harán de manera transparente, con criterios técnicos y no políticos. En su campaña, De la Calle ha dicho que eliminaría la ‘mermelada’, sin cupos indicativos asignados, para que los congresistas definan su destinación.



Impulsaremos un Pacto Empresarial por la Transparencia.



Mejoraremos los controles a la financiación de las campañas políticas y fortaleceremos la contratación pública para que sea transparente y eficaz".





Iván Duque Márquez

Centro Democrátivo



"Lo mejor contra la corrupción es asegurar cero impunidad. En nuestro gobierno los corruptos deberán pagar sus condenas en cárceles con barrotes. Sacaremos adelante la extinción de dominio exprés, limitaremos la contratación directa. Desmontaremos los carteles de únicos proponentes, prohibiremos la contratación con el Estado de por vida para empresas y dueños de las mismas que corrompan a funcionarios, eliminaremos las partidas globales en el presupuesto para acabar con la mermelada y tendremos sanciones ejemplares para funcionarios que incurran en estas prácticas. Debemos sancionar al que peca por la paga y al que paga por pecar. Empoderaremos al ciudadano para que, aprovechando la tecnología y las redes sociales, nos ayuden a denunciar a los corruptos y que estos sientan que la sociedad los vigila".





Sergio Fajardo Valderrama

Movimiento Coalición Colombia



"Los que pagan para llegar, llegan a robar. Ganaremos con voto libre y gobernaremos con manos limpias.



Habrá audiencias públicas para priorizar el presupuesto de inversión nacional por región, auditoría social, además de fiscal, y evaluación por resultados de cada peso nacional invertido en las regiones.



Simplificaremos procesos de transferencia de recursos.



Aplicaremos la meritocracia para elegir a los mejores.



Buscaremos justicia rápida y eficaz, y sin tolerancia con prácticas corruptas.



El Presidente, funcionarios directivos del Gobierno y los electos por voto deberán publicar y actualizar su registro de bienes y patrimonio, sus declaraciones y pagos de impuestos y sus conflictos de interés.



Se hará pedagogía para entender el valor de la ética y el valor del respeto a la ley".





Gustavo Petro Urrego

Movimiento Progresista



"Para enfrentar la corrupción en Colombia Humana, se garantizará una justicia efectiva e independiente de la política que juzgue y castigue: cárcel a corruptos y devolución de lo robado. Se quitará la corrupción a la política, mediante fortalecimiento de la participación popular, estatuto de partidos y financiamiento público de campañas.



Habrá una descentralización que devuelva poder a lo local, con mayor capacidad de gestión pública y recursos. Se consolidará la carrera administrativa con meritocracia en la selección y contratación del talento humano. La contratación será transparente con el apoyo de órganos de control fuertes y despolitizados.



Lucharemos contra el ‘dinero fácil’ garantizando trabajo digno, educación, salud, tierra y crédito como las fuentes de generación de la riqueza".





Germán Vargas Lleras

‘Mejor Vargas Lleras’



"Implementaremos una Política Pública de Transparencia que contempla medidas eficaces para enfrentar a los corruptos.



Crearemos una Jurisdicción Especial de Extinción de Dominio, para perseguir a los corruptos y quitarles hasta el último peso que hayan robado.



Impulsaremos la creación de un Sistema Unificado de Declaraciones de Bienes y Rentas, liderado por la Contraloría, para verificar la información de funcionarios y contratistas del Estado.



Apoyaremos un tribunal de aforados judiciales independiente que investigue y juzgue a los magistrados.



Aumentaremos los requisitos para los aspirantes magistrados de altas cortes.



Centralizaremos el control fiscal y eliminaremos las contralorías departamentales y distritales".