'Propuestas de los candidatos presidenciales para la industria son incompletas'

La industria en Colombia es punto fundamental para el desarrollo de la nación. Por ello es uno de los temas esenciales de las agendas políticas propuestas por los aspirantes a la presidencia, este punto en cierto sentido es obligatorio si partimos de las condiciones actuales de la economía colombiana en la que hubo un tenue crecimiento que no satisface necesidades básicas de la población como el empleo y no permite al país desligarse del fantasma de la pobreza en especial en las zonas que han sido golpeadas por años de abandono estatal y el conflicto armado.



Los cuatro candidatos, a excepción de Gustavo Petro convergen en que las cargas tributarias deben ser diferenciadas y reducidas para auspiciar la generación de empleo e impulsar así la supervivencia de las empresas. Sin embargo, la mayor parte de candidatos carecen de estrategias concretas que orienten a la industria a superar las condiciones ya descritas, por el contrario, lo que persiste en general es una serie de ideas que no forman programa o plan para conseguir el objetivo propuesto, las principales ideas que han planteado se condensan en las siguientes:



El candidato Liberal Humberto De La Calle carece de un plan específico para la industria, pero este tema es abordado en sus pilares económicos y de competitividad en los que señala la necesidad de fortalecer el Ministerio de Comercio e Industria y Turismo para aumentar la competitividad en los mercados extranjeros, aunque esta estrategia es viable para superar las barreras arancelarias y no arancelarias como los filtros fitosanitarios, administrativas y burocráticas no es suficiente para mejorar la competitividad de los productos colombianos porque estos dependen de los encadenamientos productivos de otros sectores, las vías de comunicación y la inversión en investigación en ciencia y tecnología. De otro lado el candidato busca fortalecer la industria de la construcción mediante las obras públicas, a las que llama Plan de Choque.



En esta propuesta De La Calle no clarifica el origen del presupuesto para la realización de dichas obras. Finalmente, la inversión en investigación es impulsada por De La Calle como camino para el fortalecimiento de una agroindustria para las zonas de impacto del conflicto armado.



Por su parte el candidato Germán Vargas Lleras de la coalición Partido Cambio Radical y partido de la U junto con el movimiento 'Mejor Vargas Lleras', tiene como pilar una política titulada 'Mejor La Industria' en la que señala en primer lugar la importancia de clarificar y unificar la legislación para la creación de empresas en el país. En segundo lugar, resalta la necesidad de realizar una reforma tributaria con reducciones arancelarias para los empresarios, proponiendo así un impuesto a renta del 30% con el objetivo de incentivar la formalización laboral. La primera propuesta es viable porque reduce las incertidumbres jurídicas para las nuevas empresas, frente a la segunda propuesta al reducirse en dicho porcentaje el recaudo fiscal no deja claro como habría de superar el déficit fiscal generado tras esta propuesta.



De otro lado, el candidato Vargas Lleras propone un mayor acceso al crédito mediante la ampliación de la cobertura del Fondo Nacional de Garantías a través del respaldo a la cartera de las Pymes, complementando dicha propuesta el candidato propone facilitar los procesos de inscripción y emisión de los títulos de dichas empresas en la Bolsa de Valores. Dicha propuesta olvida al 80% de las empresas en Colombia que se encuentran en la categoría de microempresa, adicionalmente no fortalece los procesos de emprendimiento ni apoya un esquema de industrialización.



Siguiendo con las propuestas del candidato de la coalición de centroderecha, Iván Duque Márquez, encontramos una serie de propuestas incompletas carentes de mecanismo de ejecución entre las cuales se resalta el impulso a la empresa, la reducción tributaria por medio de la diferenciación de las cargas impositivas, la profundización del mercado de capitales. Como propuesta diferenciada se encuentra la creación de una Red de pequeños exportadores. Como se señaló en las propuestas de Vargas Lleras, las de Duque dejan nuevamente en la nebulosa la cobertura del déficit fiscal producido por las reducciones de impuestos, al igual que aclara las especificaciones de la red de pequeños exportadores.



Al analizar las propuestas presidenciales de Sergio Fajardo podemos encontrar cuatro pilares de los cuales rescatamos el primero al que denominó "Desarrollo productivo: sofisticar, diversificar y mejorar la eficiencia del aparato productivo colombiano" a través de la Estrategia de 'Cero a Siempre Empresarial' esta propuesta promueve respaldar las MiPymes en sus primeros cinco años para brindar las condiciones de supervivencia que garanticen la evolución de estas a grandes empresas. En este programa se plantea la cooperación con universidades públicas y privadas con el Sena para impulsar el emprendimiento especialmente en los territorios que han estado al margen de desarrollos económicos amplios; la creación y fortalecimiento de centros de emprendimiento social y la simplificación de trámites.



La creación y el fortalecimiento de centros de emprendimiento social permitirá dinamizar la formalización de las comunidades más humildes, con capacitación, capital semilla y redes de microcrédito, el programa carece de la especificación de los fondos, no obstante, es un programa completo que puede fomentar la creación de empresas en Colombia.



El candidato Gustavo Petro presenta una apuesta por la profundización del mercado de créditos para que los MiPymes puedan acceder al crédito legal, por otra parte, su apuesta central se basa en el fortalecimiento de la agroindustria como forma de superar el extractivismo y la dependencia minera. Esta propuesta desconoce factores de competitividad de la agroindustria tales como los ciclos de producción, además de no especificar los componentes y métodos para fortalecer la mencionada agroindustrial.



De tal modo podemos concluir que las propuestas en términos de industria son incompletas y no presentan programas claros para la generación y fortalecimiento de la industria en Colombia.





Por: Susan Sánchez y Ómar Garzón

Profesores del área de estadística del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional.

Especial para Portafolio