'De la lucha contra la corrupción, recaudaremos al menos un punto del PIB anual ​adicional', Fajardo

Este jueves, el candidato a la presidencia por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, dio a conocer su política económica que regiría de quedar elegido como presidente en las elecciones de mitad de año.



En este se destacan su plan para crear 1.500.000 empleos durante su periodo de gobierno y el aumento en un punto del PIB anual a partir del tercer año de mandato como producto de la lucha contra la corrupción.



“Llegaremos a la Presidencia de la República por fuera de las estructuras clientelistas y politiqueras, siguiendo nuestro principio ‘ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato para un congresista’. Esto nos permitirá un manejo de la política económica y social basado en reglas claras, puertas abiertas y transparencia”, aseguró el candidato.



De acuerdo con Fajardo, el programa estará constituido por tres pilares: desarrollo productivo, política social y responsabilidad económica. El primero de ellos buscará sofisticar, diversificar y mejorar la eficiencia del aparato productivo colombiano. El segundo, pretende crear las condiciones para permitir la igualdad de oportunidades en el país y el tercero, plantea una política en la que los recursos recuperados a la corrupción se destinen a sectores como la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura.



Adicional a esto, durante la presentación, Fajardo aseguró que en los primeros seis meses de su gobierno, se implementaría un plan de reactivación en transporte, educación, vivienda, desarrollo rural e infraestructura energética.



“Impulsaremos proyectos estratégicos para el país en Biotecnología, Ecoturismo, Energías Renovables, Economía Digital (industrias 4.0), Industrias Culturales, Artesanales y Creativas, Agroindustria, Ciudades Sostenible (Movilidad)”, aseguró el candidato.



FRASES DEL CANDIDATO DURANTE LA PRESENTACIÓN

​- "Hay que repetirlo una y otra vez, nuestro programa económico tiene bien claro que muy poco podrá hacerse si no se avanza en la lucha anticorrupción".



- "Le vamos a quitar a la corrupción cerca de un uno por ciento del PIB anual (unos 9 billones de pesos) para destinarlo a la educación, a la salud al cumplimiento de los derechos básicos de los colombianos".



- "No vamos a cerrar el Congreso ni a acabar con todo lo que se ha hecho previamente, pero las discusiones con los Congresistas serán a la luz pública, transparentes, siempre con la idea de que la corrupción no la podemos tolerar más".



- "Las MyPyMes son un eje fundamental. Las impulsaremos mediante un programa de acompañamiento serio y riguroso".



- "Vamos a mirar una reforma tributaria estructural. No vengo a decir irresponsabilidades, frente a nuestra situación económica delicada. Pero será una reforma fruto de una discusión, de una concertación".