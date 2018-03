Anif proyecta que las exportaciones crecerán un 7,1%

Archivo particular

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) augura un crecimiento de 7,1% en las exportaciones de este año, cifra inferior al 18,7% registrado el año pasado.



“Para 2018, Anif proyecta que las ventas externas totales se expandirían un 7,1% anual, pasando de US$36.897 millones en 2017 a unos US$39.500 millones en 2018.



(Lea: Con el PIB y el IPC bajo control, la tarea son las exportaciones)

Así, se volvería a registrar una expansión en las exportaciones, principalmente gracias a la favorabilidad en los precios internacionales de los commodities, que estarían impulsando las exportaciones tradicionales en 2018”, reza el comentario, que fue elaborado por Sergio Clavijo, director de Anif, con la colaboración de Alejandro Vera y Juan Sebastián Joya .



(Lea: Exportaciones crecieron 17,2% en el último año)



Sin embargo, Anif dice que “vemos con preocupación la lentitud con la que avanza el componente no tradicional, el cual volvería a registrar débiles crecimientos en 2018”.



Al analizar en detalle las proyecciones de la asociación, resalta que las ventas externas no tradicionales crecerían un 9% este año, al pasar de US$22.447 millones en 2017 a US$24.500 millones en 2018. El precio del petróleo jugaría de nuevo un papel vital ya que habría un incremento del precio del barril de petróleo “cesta-Colombia” a US$50/barril (un repunte del 9,5% anual), aun cuando la producción de petróleo se mantendría estancada en 850.000 bpd (barriles por día).



Del lado de las no tradicionales, se proyecta que estas se incrementarían un 5% anual en 2018, pasando de US$14.449 millones en 2017 a US$15.200 millones en 2018, favorecidas por la devaluación promedio proyectada del 2% en 2018 y la recuperación de la demanda en países de la región, que son destino de las exportaciones nacionales.



En cuanto al balance de las ventas externas del año pasado, el centro de pensamiento asevera que el repunte se dio por los precios internacionales de los commodities mineroenergéticos.



Es así como los mejores precios del carbón bordearon valores promedio de US$70/tonelada en 2017 frente a los US$54/tonelada de 2016, dice el análisis.



Esta tendencia alcista de los precios internacionales también tendrían efecto este año. “Sin embargo, es cada vez más preocupante la debilidad de las exportaciones industriales (...) que sigue sin dar señales de recuperación, e incluso contrajo sus niveles de producción al -1% real en 2017”, concluye el informe.



TERCERA RONDA DE AP



Uno de los principales objetivos en materia de comercio exterior este año son las negociaciones con los Estados Asociados de la Alianza del Pacífico (Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá). El pasado 9 de marzo finalizó la tercera ronda, en Chile, en la cual se avanzó en la discusión de las reglas sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, principalmente.



Para Colombia se han identificado oportunidades de exportación para químicos industriales, farmacéuticos, abonos, chocolates, entre otros.