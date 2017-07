Puja por cuota parafiscal agudiza división ganadera

El Gobierno Nacional aplazó por sexta vez el proceso licitatorio para la administración de los parafiscales ganaderos, el cual tenía hoy su fecha límite para la recepción de propuestas.



La decisión del Ejecutivo quedó consignada en la Resolución 299 del 2017, la cual fue firmada el pasado viernes por la secretaria general del Ministerio del Agricultura, Alejandra Páez Osorio.



En este documento, el Gobierno “ordena la suspensión del proceso (...) por el término en que se eleve por parte de esa entidad (Minagricultura) la consulta al Consejo de Estado y este dé respuesta a la misma”.



La consulta a la que hace referencia el apartado anterior tiene que ver a que algunos de los interesados en presentarse al proceso solicitaron consultarle al tribunal si Fedegán (previo administrador) tiene una inhabilidad o conflicto de intereses para postularse nuevamente. Y aunque el Ministerio ya se había pronunciado sobre la viabilidad, consideró necesario que la pregunta fuera elevada al alto tribunal.



OTRAS RAZONES



Sobre este argumento, ganaderos consultados por Portafolio afirman que eso se hubiera podido consultar desde el comienzo y no cuando faltaban tres días para que venza el plazo para las propuestas.



Aseguran, que la realidad es que la suspensión obedece a la falta consenso entre los gremios distintos a Fedegán para presentar una proposición en conjunto.



De hecho, este diario pudo establecer que la decisión del Ministerio de Agricultura de suspender la licitación obedece en buena medida al hecho de que algunos gremios no pudieron ponerse de acuerdo para presentar una propuesta unificada, que les permitiera cumplir con todos los requisitos establecidos en los pliegos definitivos.



De esta manera, se presentaría un hecho particular consistente en que hoy lunes, cuando vencía el plazo para la presentación de propuestas, se corría el riesgo de que la única oferta sería la de Fedegán, gremio al que le fue suspendido el contrato de administración de los recursos de la parafiscalidad ganadera, hace cerca de 2 años.



Carlos Alberto Estefan, gerente General de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), le aseguró a este diario que habrían “deseado que el proceso licitatorio de la parafiscalidad ganadera hubiera fluido sin contratiempos y sin prevenciones dentro de un ambiente tranquilo y muy claro”.



Igualmente, agregó que “ya ha pasado tiempo suficiente; sin embargo, al punto que han llegado las cosas no estamos lejos de una revocatoria del acto de apertura, y de volver a salir cuando ya se hayan definido todos los aspectos en los que hay todavía dudas”.



La situación es, entonces, tensa en el sector, pues no fue posible lograr un consenso entre la nueva Asociación de Ganaderos, Unaga y Analac, las cuales –según se comentó hace unos meses– estaban cerca de lograr un acuerdo para presentarse a la licitación. Su idea era hacerlo junto a otros 12 comités ganaderos y a la Nueva Federación Ganadera (NFG).



LOS PLIEGOS NO SEDUJERON



Vale señalar también que el gremio de los lecheros, representado por Analac, fue el primero en anunciar que no participaría de la alianza, por cuanto no considera atractivas las condiciones para el sector de criadores de ganado de leche. Este diario se intentó comunicar con la dirección de Unaga, pero no obtuvo respuesta.



El directivo gremial de los lecheros señalo que “las exigencias del actual pliego no son las mismas que se le exigieron en su momento a quienes administran hoy día los demás fondos parafiscales. Ni siquiera a Fedegán cuando se le asignó esa responsabilidad”.



Esta visión fue compartida por otros gremios interesados. Posterior a la decisión tomada por Analac, las asociaciones restantes intentaron presentar una propuesta, pero tampoco hubo acuerdo sobre los términos y las condiciones en que se distribuiría la administración de los recursos. En consecuencia, Unaga desistió de participar en esa alianza.



De esa forma, se abortó la posibilidad de presentar un proyecto unificado, rompiéndose así la opción de cumplir con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

Y aunque Fedegan no confirmó a Portafolio si realmente iba a presentar propuesta, este diario conoció que, efectivamente, participaría en la licitación, pero incluso presentaba debilidades a la hora de cumplir con los habilitantes que le permitieran ser seleccionado por el Ministerio de agricultura.



A ello se suma el hecho de que el gremio era, precisamente el que administraba anteriormente el fondo de parafiscales, pero le fue suspendido el contrato por diversas razones.