¿Qué hay detrás de bajarle el IVA a las neveras nuevas?

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció en una entrevista radial que quienes compren nevera nueva pagarán un IVA del 5%, es decir, recibirán un descuento del 14% por este concepto.



Esta medida, según el jefe de la cartera de Hacienda, busca promover el cambio de neveras viejas por nuevas, que sean más eficientes en el consumo de energía.



(Lea: IVA para productos de línea blanca bajará al 5 por ciento).



El anuncio de bajar el IVA del 19 al 5% para neveras se hizo un día después de que el propio ministro de Hacienda rechazara la propuesta hecha por Fenalco de bajar para el sector del comercio 3 puntos del IVA adicionales, que fueron aplicados en la pasada reforma tributaria. Esto con el fin de reactivar la economía y el consumo de los colombianos.



(Además: La propuesta de los comerciantes para reactivar la economía en la recta final del año).



Aunque la determinación de bajar el IVA a las neveras pareciera ir en línea con la propuesta de los comerciantes para impulsar el consumo, lo cierto es que no es nueva.



Según el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, esta determinación hace parte de la ley 1819, es decir la actual reforma tributaria.



De acuerdo con el líder del gremio de los comerciantes, la razón de ser de esta medida tiene un trasfondo medioambiental.



Es decir, se trata de un incentivo para que los colombianos cambien sus viejas neveras con el propósito de gastar menos energía y reducir la contaminación que algunos de estos aparatos producen luego del paso del tiempo.



La decisión está consignada en el artículo 185, en la que se especifican también algunos requisitos para acceder a este descuento del IVA.



Se trata de tres condiciones: que el valor de la nevera que compren no supere los 900 mil pesos; que quien la adquiera pertenezca a los estratos 1,2 o 3, y que al momento de recibir su nevera nueva entregue su antigua nevera con el fin de que esta última pase por un proceso de reciclaje que no afecte el medioambiente.



No obstante, esta regulación no ha empezado a aplicarse ya que falta un decreto para ponerse en marcha.



Sin embargo, para los comerciantes que distribuyen estos electrodomésticos estas medidas aún no son claras y pueden generar complicaciones en la práctica.



“¿Quién puede asegurar que la persona que está en la caja pagando la nevera pertenece al estrato 1,2 o 3?, ¿Quién debe recoger la nevera vieja?, ¿En qué momento se debe aplicar el IVA del 5%: cuándo se paga la nevera o se recoge la antigua?”, son algunas de las dudas que tienen los comerciantes alrededor de este tema.



Aunque el Ministerio de Hacienda no dio a conocer la fecha en la que aprobará el decreto, se estima que empiece a aplicarse el 1 de septiembre.



Javier Acosta

@javaco18