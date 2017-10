¿Cómo acceder a beneficios tributarios a través de las Zomac?

El Gobierno Nacional creó, a través del decreto 1650, las denominadas Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), en las que se otorgarán beneficios tributarios para las empresas y nuevas sociedades que desarrollen allí su actividad económica.



La idea es acelerar el crecimiento y el desarrollo de las regiones que por décadas han sido las más golpeadas por la violencia, a través de la creación de empresa y la generación de empleo. Para lograrlo se busca incentivar a los empresarios del país a ocupar esas zonas históricamente aisladas por el conflicto con beneficios tributarios que sólo encontrarán en las Zomac.



“Son 344 municipios que tendrán una vía más rápida al desarrollo, facilitando la llegada de diferentes empresas gracias a los atractivos beneficios tributarios. Lo más importante: no solo será para el sector del agro. Se van a poder montar negocios en el comercio, servicios de transporte, construcción, actividades inmobiliarias, turismo, educación, salud, talleres, concesionarios, telecomunicaciones”, explicó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.



El principal beneficio al que acceden los empresarios que lleven su empresa a las Zomac consiste en una tarifa progresiva del impuesto de Renta, durante un periodo de 10 años a partir de 2017, que varía dependiendo del tamaño de la empresa.



Así las cosas, para las micro y pequeñas empresas, entre 2017 y 2021, la tarifa será del 0%; entre 2022 y 2024, será del 25%; entre 2025 y 2027, será del 50%; y del 2027 en adelante la empresa deberá pagar el 100% de la tarifa.



Para las medianas y grandes empresas, entre 2017 y 2021, la tarifa será del 50%; entre 2022 y 2024, será del 75%; entre 2025 y 2027, será del 750%; y del 2027 en adelante, será del 100%.



¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE?



Para entrar a operar en las Zomac con los beneficios que esto conlleva, las nuevas sociedades una vez constituidas, deben inscribirse en la Cámara de Comercio respectiva, haber iniciado actividades a partir del 29 de diciembre de 2016, tener su domicilio principal en las Zomac, desarrollar todo su proceso productivo en estos municipios y cumplir con los requisitos de inversión y empleo.



Las empresas en condición de informalidad también podrán gozar del beneficio, siempre y cuando se formalicen y cumplan con los requisitos ya mencionados.



Este programa de estímulo no está disponible para empresas dedicadas a la minería, a la explotación de hidrocarburos y a la actividad portuaria.



¿CUÁLES MUNICIPIOS SON CONSIDERADOS ZOMAC?



“Son los municipios de Colombia donde la pobreza multidimensional es mayor al 49%, que además tienen una gran debilidad institucional; es decir, que no tienen capacidad de generar sus propios ingresos. También en aquellos donde en los últimos 10 años el conflicto ha sido particularmente intenso, bajo el indicador del Departamento Nacional de Planeación que mide la incidencia del conflicto, tomando aquellos territorios donde fue medio, medio alto o alto; y finalmente aquellos municipios que no están muy cerca de las capitales”, indicó el Ministro Cárdenas.