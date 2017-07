Las razones por las que Avianca suspende sus vuelos a Venezuela

A través de un comunicado Avianca anunció su decisión de no volar más desde y hacia Venezuela, por lo que el 16 de agosto suspenderá sus rutas Bogotá-Caracas-Bogotá y Lima-Caracas- Lima.



Lea: (Autorizaron a Avianca a volar en Argentina).



Dentro de las razones para toma la decisión, se argumentan deficiencias en la infraestructura aeroportuaria venezolana, así como la necesidad de adecuar varios procesos a los estándares internacionales y de asegurar consistencia en las operaciones.



Portafolio.co supo que la determinación de la aerolínea colombiana se debe a las precarias condiciones en las que le toca operar en ese país como fallas continúas en el suministro eléctrico, falta de internet y en el control de equipajes por lo que los procesos de deben adelantar de forma manual, lo que le resta consistencia a la operación.



Lea: (Agosto, mes clave para la disputa entre Avianca y Kingsland).



Además, la compañía colombiana todavía está esperando explicaciones del gobierno venezolano sobre el episodio ocurrido en octubre pasado cuando dos aviones Sukoi de la Fuerza Aérea Venezolana hostigaron un vuelo transatlántico de Avianca procedente de Barcelona.



Lea: (Avianca tiene listo acuerdo para ofrecer servicio de internet a bordo).



El presidente de la compañía, Hernán Rincón, indicó que la decisión es dolorosa pero necesaria. “Luego de más de 60 años de servicios continuos en Venezuela, en Avianca lamentamos haber tenido que llegar a esta difícil decisión, pero nuestra obligación es garantizar la seguridad de la operación”, dice el comunicado.



Sin embargo, Rincón no cierra la posibilidad de retomar en el futuro las rutas canceladas. “Como compañía tenemos toda la disposición y voluntad para retomar los vuelos, una vez se cuente con las condiciones requeridas para hacerlo”, indicó.



La decisión de la aerolínea se da a conocer en medio de una creciente tensión política, tanto dentro como fuera de Venezuela, por la realización próxima de una asamblea constituyente cuestionada por la oposición venezolana y por varios países que han sugerido al gobierno de Nicolás Maduro no llevarla a cabo.



Los viajeros con reserva para vuelos posteriores al 16 de agosto podrán solicitar el reembolso del 100% del valor pagado por sus boletos a través de Avianca.com y las líneas de atención telefónica.



El problema no es menor para los viajeros venezolanos, desde que Avianca tiene una alta participación en esas rutas. En la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá, la aerolínea colombiana tiene el 59% del mercado, mientras que en el trayecto Lima-Caracas-Lima, la aerolínea posee un 77% de participación del mercado.



Con esto, ya son nueve las aerolíneas internacionales que han cesado sus operaciones en Caracas: la primera fue Air Canada en el 2014, a la que luego se sumaron Alitalia, Lufthansa, Latam, Aeroméxico, Gol, Tiara Air y United Airlines.