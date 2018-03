Reacción positiva del mercado a los resultados electorales

Los resultados de las elecciones parlamentarias y las consultas interpartidistas realizadas el domingo tuvieron un impacto positivo en varios factores del mercado. El hecho de que el Congreso de la República haya quedado conformado por mayorías de centro y derecha, imprimió confianza en algunos inversionistas que consideran que el parlamento colombiano tendrá una actitud promercado en su labor legislativa.



(Lea: La agenda económica que le espera al nuevo Congreso)



En materia de consultas interpartidistas, también pesó que el candidato de la denominada consulta de centro derecha haya obtenido significativamente más votos que el ganador de la consulta de izquierda.



(Lea: Colombianos eligieron Congreso de derecha)



De acuerdo con Daniel Lombana, analista de Acciones y Valores, la reacción positiva de los mercados se puede evidenciar en el comportamiento de los títulos de deuda y en la tasa de cambio.



“El mercado reaccionó de manera positiva. Los títulos de deuda colombianos, en especial los TES de 2024 (el título más líquido), que habían cerrado el viernes en 6,28 iniciaron la jornada en 6,26 y han venido reduciendo su tasa de interés, hasta alcanzar un mínimo de 6,218 (10:40 hora local). Esta disminución en las tasas de interés son bastantes positivas, y se dan como resultado de que el Congreso haya quedado sectorizado hacia la derecha, con partidos muy promercado”, explicó Lombana.



Por su parte, Orlando Santiago, analista de Fénix Valor, indicó que todavía se ve la prudencia de los inversionistas en el mercado accionario.



“Claramente a los mercados no les gustan los gobiernos de izquierda, y lo de este domingo fue, podría decirse, contundente en el número de votos en cuantos a la derecha y a la izquierda. Hay que decir que se le elimina algo de presión al mercado, pero aun así los inversores no toman decisiones hasta que la situación esté totalmente definida. Por ello, en principio, hay una calma aparente y todavía eso no se ve materializado en la Bolsa, por eso los bajos volúmenes de negociación y la bolsa sin tomar ninguna tendencia marcada. En el dólar, que presenta algunas bajas, si se nota un poco más el efecto del resultado electoral”, explicó Santiago.



Cabe recordar que, de acuerdo con los resultados informados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, así quedó la conformación del Congreso de la República: