Real Madrid - Juventus, duelo de dos modelos de negocio

Por una parte, uno de los clubes más poderosos del planeta, el Real Madrid, el defensor del título europeo. Por la otra, la Juventus de Turín, con el estatus de aspirante: la final de la Liga de Campeones hoy en Cardiff (Gales) pone frente a frente dos entidades con recursos muy diferentes pero con la misma ambición.



Un pequeño terremoto ha tenido esta temporada el Real Madrid como epicentro: el recién proclamado campeón de la Liga española ha sido destronado por el Mánchester United como el club con más ingresos del mundo, según el gabinete Deloitte. Hace 11 años que el equipo ‘merengue’ era la locomotora.



Con 620 millones de euros de negocios en la temporada 2015-2016, el Real sigue, en cualquier caso, en el ‘top’ 3 mundial. Su presidente, Florentino Pérez, asegura que el club blanco continuará siendo “un líder en el plano económico”, pese a su estatus tan particular: como el FC Barcelona, no es propiedad de un inversor, sino de sus hinchas, a los socios.



De regreso a la presidencia desde 2009, tras un primer mandato (2000-2006), Florentino Pérez ha consolidado un modelo en su política de fichajes: contratar jugadores de renombre, que la prensa bautizó como ‘galácticos’.



“Soy de los que creen que si el Madrid tiene los mejores jugadores del mundo cada uno en su puesto, lo de los ingresos no será un problema”, afirmó Pérez en una entrevista en diciembre pasado.



Desde la contratación de Gareth Bale, en el 2013, por unos 100 millones de euros, el Real parece apostar más por jóvenes con gran potencial, como el español Marco Asensio o el noruego Martin Odegaard. Recientemente, también pagó 40 millones de euros, según la prensa, para llevarse al joven brasileño Vinicius Junior, de apenas 16 años, a partir de julio del 2018.



Económicamente, el otro gran asunto de la presidencia de Pérez es la renovación del estadio Santiago Bernabeu, aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y calculada en 400 millones de euros. La operación, que dotará al escenario deportivo de un techo retráctil, hotel y centro comercial, será financiada en su totalidad añadiendo al nombre del estadio la denominación de un patrocinador, que será una de las marcas del fondo IPIC de Abu Dabi. Ello permitirá al Real Madrid aumentar todavía más sus cuantiosos ingresos.



JUVENTUS MIRA DE LEJOS



Por otro lado, la Juventus de Turín es, de lejos, el club italiano más rico y el más sano financieramente, pero sus cifras quedan lejos de las del Real. Según la web especializada Calcio e Finanza, la cifra de negocios del conjunto turinés pasó en los cinco últimos años de 213 millones de euros a 387 millones al final de la temporada 2015-2016. Las principales diferencias entre los dos equipos se apoyan sobre todo en ingresos comerciales y marketing, además de los referidos al estadio –el Santiago Bernabeu de Madrid es el doble de grande que el Juventus Stadium de Turín–.



El director deportivo del Inter de Milán, Piero Ausilio, analiza fríamente la potencia de su intratable adversario en el campeonato: “Después de haber sido descendido (a la Serie B en 2006 tras el escándalo de partidos amañados del Calciopoli) trabajaron siguiendo un plan de negocio preciso (...), construyeron su propio estadio y trabajaron el desarrollo comercial. Consiguen todo eso con continuidad y por eso marcan diferencias con el resto”, estima. Dicho de otra forma: el modelo al que aspira la ‘Juve’ y que está buscando construir es el de gigantes como el Real Madrid, el Bayern o el Barça, que están seguros de jugar cada año la Liga de Campeones y que tienen los medios para reforzarse a la vez que debilitan a los rivales.



Otros clubes europeos intentan acercarse a los clubes más ricos, como el París Saint-Germain en Francia o el Atlético de Madrid en España, pero la Juventus tiene una virtud: acostumbra a acertar en el mercado de fichajes y sabe vender muy bien. Su cifra de negocios le ha permitido invertir grandes cantidades en fichajes de relumbrón (Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanic), pero también ha conseguido interesantes incorporaciones gratuitamente o por poco dinero en épocas recientes (Andrea Pirlo, Paul Pogba, Dani Alves, Sami Khedira). ¿Pero será suficiente ese buen instinto para derrocar al rey de Europa?