Recorte de US$600 millones al plan de inversión petrolera del 2017

En el ajuste al presupuesto de inversión, no se hizo un recorte significativo al rubro de exploración.

En US$600 millones será el recorte que Ecopetrol le hará al presupuesto de su plan de inversiones para todos los niveles de su operación en el 2017.



Inicialmente, la petrolera colombiana había destinado para el desarrollo de actividades en los doce meses del presente año US$3.500 millones; sin embargo, la falta de maduración en algunos campos llevó a la compañía a tomar esta decisión.



Así lo dio a conocer Ecopetrol en un párrafo de tres líneas, en la página 18, del informe financiero del segundo trimestre y consolidado del primer semestre hecho público en la tarde del pasado martes.



“La ejecución de inversiones de 2017 se estima en un rango entre US$2.600 y US$2.900 millones, explicada principalmente por la renegociación de obligaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las cuales no se efectuarán este año, y por mayores plazos de maduración en algunos proyectos de producción”, dice su contenido.



Según este reporte de la empresa colombiana, las inversiones acumuladas del primer semestre de 2017 del Grupo Empresarial Ecopetrol ascendieron a US$875 millones (71% en Ecopetrol y 29% en filiales y subsidiarias).



“En el ajuste al presupuesto de inversión, no se hizo un recorte significativo al rubro que está destinado para exploración, y Ecopetrol mantendrá su plan en este tema ya que el interés está en la búsqueda de nuevas reservas”, explicó un vocero de Ecopetrol a Portafolio.



Agregó que hay algunos campos que aún no están maduros, y que por esta razón, para asegurar la producción en los hallazgos, se creó el Centro de Proyectos Maduros, en el cual participan 120 técnicos y expertos de la cadena, cuya tarea es ayudar a agilizar la producción.



También aclaró que este recorte (US$600 millones) se puede tomar como un ahorro ya que serán agregados al plan de inversión para el 2018. “Así la operación aumentará en el siguiente año ya que el objetivo de Ecopetrol es aumentar sus utilidades”, dijo.



Cabe resaltar que los últimos resultados financieros de la petrolera colombiana, en cuyo consolidado del primer semestre registró $2,2 billones de ganancias, estuvieron fuera de toda proyección. Incluso porque el mencionado monto es casi el doble de lo reportado en el mismo periodo del año anterior y superior a lo registrado en todo el 2016.



“Aunque destacamos que la compañía ha logrado estabilidad en su producción, nos preocupa la declinación de los campos maduros y el consumo de las reservas, las cuales se ubican por debajo de sus comparables, razón por la cual la acción se ve cara cuando se mira el múltiplo EV/Reservas”, señala un informe sobre los resultados que publicó la comisionista Casa de Bolsa.



Añade que “resaltamos el aumento del Capex destinado a la producción y exploración (81,1% del total) y de los recientes descubrimientos en lo corrido del año, sin embargo, hay que monitorear el posible impacto de estos nuevos hallazgos y del crecimiento orgánico o inorgánico en el nivel de reservas, teniendo en cuenta la urgencia de la compañía por asegurar su producción en el mediano y largo plazo”.



Por su parte el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría manifestó que “este resultado permitiría que el próximo año se generen dividendos importantes, lo que es significativo para el Gobierno Nacional que tiene el 88,5 % de las acciones, pero también para los más de 400.000 accionistas que son propietarios de Ecopetrol. Estos dividendos además nos permiten mostrarle al país que ya pasamos la difícil coyuntura de la caída de los precios del petróleo”.



