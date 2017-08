‘Los recursos públicos con los que antes investigaban 22 estudiantes, hoy alcanzan para dos’

Después del debate que suscitó el recorte del presupuesto asignado al deporte la semana pasada, hoy el rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, llama la atención al que se le está haciendo a la ciencia y a la investigación.



De hecho, según el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2018, la inversión en ese renglón sería de $220.000 millones y el del 2017 es de $360.000 millones.



Por otro lado, Navas también habló con Portafolio sobre los retos que tiene la educación para los próximos años y el potencial que existe para que más universidades figuren en las listas de las mejores instituciones.



¿Qué trabajo hay detrás de los reconocimientos que últimamente ha tenido la Universidad de los Andes?

Nosotros nunca trabajamos para lograrlo. Lo que pasa es que está saliendo a relucir un trabajo de más de 30 años.



Desde que la Universidad viene figurando en esos ránkings, ¿más gente está queriendo entrar a estudiar allí?



Hay un área que eso tiene un impacto muy grande y es la internacionalización, porque cuando una universidad en el mundo tiene interés de relacionarse con Colombia, es muy lógico que miren los listados. Además, vemos que estamos atrayendo a más profesores de primera categoría de otras partes del mundo.



¿Cómo está dividida esa balanza entre internacionales y locales?



Lo más evidente es que en las convocatorias vemos que profesores que enseñan en otras partes del mundo, quieren venir a trabajar en los Andes. Por ejemplo, en una facultad tuvimos más de 150 solicitudes, de las cuales apenas 30 eran de nacionales.



Hace un tiempo hubo una polémica por el trato en la Universidad a los de Ser Pilo Paga, ¿eso cómo va?



Yo creo que eso nunca ocurrió. Puede que hubiera habido algún caso aislado. Pero lo que sí fue evidente es que institucionalmente fueron muy bienvenidos. Ahora que ya llevamos tres años, ya no son la excepción sino un grupo grande que está enriqueciendo el panorama de la Universidad.



¿Cuántos estudiantes tienen de Ser Pilo Paga?



Tenemos más de 1.700, y de Quiero Estudiar tenemos casi 900.



Hace poco anunciaron el proyecto del Presupuesto General de la Nación, ¿esperaba un mayor aumento en educación o en investigación?



Yo creo que la educación se ha beneficiado mucho de las políticas estatales. El Gobierno del presidente Santos puso a ese renglón como una de sus prioridades, y no lo hizo retóricamente sino asignándole recursos. El año entrante va a ser muy duro para todo el país porque tuvo que haber recortes.



Tal vez sí hago una crítica grande y es a la bajísima inversión en fondos para investigación, incluyendo el presupuesto de Colciencias. Uno puede entender las decisiones, pero la verdad éramos los más bajos comparados con Chile, Brasil, Argentina, y creo que hasta Venezuela.



Un ejemplo es que el año anterior en la Facultad de Ingeniería teníamos financiados por Colciencias a 22 estudiantes de posgrado y este año lo bajaron a dos.



¿Eso puede incidir en la 'fuga de cerebros'?



Yo creo que los buenos investigadores, si no ayudamos a que tengan las herramientas, obviamente buscarán alternativas en otras partes que sí los financien. Ese es un riesgo.



Entonces, ¿cómo ve el panorama del talento humano en Colombia?



Estamos atrasados. Estaba viendo que, por ejemplo, Brasil gradúa cada año más doctores que todos los que hay en Colombia. Si quisiéramos competir con Brasil ¿cómo haríamos?



Sin embargo, Colombia debería estar muy orgullosa. Universidades públicas como la Nacional son un ejemplo de ello. En el caso del listado de QS University Ránkings, esa institución sacó el puesto 254 y nosotros el 256.



¿Qué se viene para los Andes? ¿Piensan abrir más programas?



Aquí hay una dinámica académica muy grande. El año pasado abrimos una facultad de educación, hace tres años abrimos un pregrado de Gobierno, y otro de Contaduría Internacional también se abrió.



¿Tienen pensado abrir más sedes?



Vamos a abrir una en Cartagena, que a finales del año ya se estaría terminando. Esa no sería una sucursal de la Universidad, lo que queremos es tener una operación para atender a educación continuada. Dentro de nuestra estrategia de internacionalización, Cartagena juega un papel muy importante.



María Camila González

En Twitter: @camilagolarte