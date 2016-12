En medio de discusiones entre las distintas bancadas, avanza la discusión y votación del proyecto de reforma tributaria en la plenaria del Senado, mientras tanto la de Cámara de Representantes aborda los artículos que quedaron pendientes de votación de este martes, entre estos, los que tienen que ver con el IVA y la evasión de impuestos.



La plenaria del Senado aprobó 237 artículos en bloque y que no registraban proposiciones de modificación o sustitución. No obstante, se discute el articulado relacionado con el impuesto a los dividendos en personas naturales.



"De la mano del senador Antonio Guerra de la Espriella, coordinador ponente de la iniciativa, se están discutiendo y aprobando artículos de origen parlamentario y que tienen el aval del Gobierno Nacional, como el de ingresos, costos y deducciones, telefonía celular, navegación y datos y el impuesto al carbono", informó la célula legislativa a cargo del tema.



En el transcurso de la jornada se aprobó la reducción del IVA del 19 al 5 por ciento en las bicicletas, velocípedos y triciclos de reparto cuyo costo no supere los 1,5 millones de pesos.



De un total de 365 artículos que trae la ponencia, hay cerca de 125 proposiciones entre artículos nuevos y modificaciones presentadas.



Este martes, en Senado se había aprobado proposición de gravar con mayor gradualidad los cigarrillos, esto como una medida para prevenir que con el incremento del impuesto aumentaran las cifras de contrabando de este producto.



Se decidió que el aumento se haga entre 2017 y 2018 de a $700 en cada año con lo cual, tributarán $1.400 por cajetilla de 20 unidades en el primer año, y $2.100 en el segundo.



Por otro lado, en el caso de los dividendos, las personas naturales que reciban por este concepto sumas inferiores a los $18 millones no se verán obligados a tributar sin embargo, quienes superen este monto estará obligados a pagar una tarifa del 5% (siempre y cuando el ingreso sea menor a $28 millones si supera este límite la tarifa del impuesto es del 10%).



ECONOMÍA Y NEGOCIOS