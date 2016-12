La reforma tributaria es el factor más crítico para mantener la estabilidad del peso colombiano, según los resultados de una encuesta realizada a especialistas en divisas, publicada por Bloomberg a más de 100 inversionistas y otros expertos del sector cambiario.



(Vea todo lo que tiene que saber de la reforma tributaria)



De los encuestados, el 43 % señaló que la reforma tributaria constituye el problema macroeconómico que más afecta al peso colombiano, incluso más que los precios del petróleo (con un 28 %), el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos (24%), la política monetaria del Banco de La República (4 %), o la economía china (2 %).



Además, de acuerdo con el sondeo, se cree que el tipo de reforma tributaria que se apruebe ayudará a la economía a recaudar suficiente dinero para que Colombia evite una rebaja en su calificación. La mayoría, el 54 %, aseguró que el proyecto que se debate actualmente en el Congreso será modificado, mientras que el 34 % apuntó a que la propuesta será aprobada, más o menos, tal como se encuentra diseñada actualmente.



Por su parte, el 10% aseguró que la reforma será aprobada, pero que no será suficiente para evitar que Colombia pierda la calificación crediticia de BBB; y solo el 2 % señaló que el proyecto de ley no pasaría.



Por otro lado, se evidenció cierto optimismo en torno a los acuerdos de paz, con el 58 % de los encuestados previendo que éstos se resolverán después de Navidad, mientras que un 29% dijo que esto podría tener efecto inclusive antes de esa fecha.



Solamente el 13 % respondió no creer que se llegue a un proceso de paz pronto.

Al ser cuestionados sobre cuál sería el factor que supone el mayor reto respecto al manejo de cambio para las compañías en Colombia, el 41 % señaló que éste sería el de administrar la exposición de la moneda; otro 37 % dijo que serían las coberturas en contra de la volatilidad en el mercado, el 15% manifestó que serían los cambios en la estructura del mercado, y tan solo el 7 % aseveró que sería la reducción en los costos de operación.



En los encuestados, nadie mencionó que los requerimientos regulatorios podrían significar un problema en este tema.