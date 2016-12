Luego de un mes de debate la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron el proyecto de reforma tributaria estructural presentado por el Gobierno el pasado mes de octubre. En las dos salas del Congreso se aprobó el incremento del IVA del 16% al 19%, el cual era el foco central de la reforma.



(Lea: Reforma tributaria se aprueba en el Congreso tras fuerte discusión).



Sin embargo, no todos los temas de debate se aprobaron de igual forma, por lo cual se citó a congresistas de cada una de las cámaras para que el martes definan el articulado definitivo de la reforma tributaria que entrará en vigencia el próximo primero de enero del 2017.



Entre los principales puntos a conciliar está una de las proposiciones presentadas en el Senado, la cual reduce la tarifa del IVA para las bicicletas. Bajo el régimen actual todas están gravadas con la tarifa general (16%), se aprobó que una vez entre en vigencia la ley, la tarifa de las que no superen los $1,5 millones solamente sean gravadas con un IVA del 5%.



(Especial: Reforma tributaria 2016).



Esta propuesta se presentó con el ánimo de incentivar el uso de las bicicletas en el país, y de acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, las de este costo son las que son de uso popular.



Así mismo, las mujeres del Senado de la República presentaron una iniciativa mediante la cual se reducía el impuesta a las ventas para todos los artículos de aseo femenino, que pasarían a tributar un IVA del 5%, dicha iniciativa fue acogida por la plenaria, por lo cual deberá ser acordada con los voceros de la Cámara.



El tema que quizá más diferencias presenta entre una y otra cámara, es el relacionado con la penalización de la evasión de impuestos en el país. Hay que recordar que este fue uno de los puntos más debatidos debido a la trascendencia que tiene en la sociedad.



La aprobación de la Cámara sugiere que quienes realicen maniobras para reducir el pago del impuesto que tengan a cargo en un monto superior a los $172 millones, pagarán entre 4 y 9 años de prisión, además, se verán obligados a cancelar una multa equivalente al doble de la infracción, siempre y cuando esta no supere los $34.472 millones.



Señaló el articulado aprobado que en caso de que el delito de evasión supere los $999 millones, la pena de cárcel para los responsables se incrementará en una tercera parte.



Hay que recordar que para el Gobierno el objetivo principal de esta reforma era el de ejercer mayores controles sobre la evasión, ya que las cuentas del Ministerio de Hacienda indican que por este concepto el país pierde anualmente entre el 3% y el 4% del PIB.



Cabe señalar que las agencias calificadoras de riesgo le advirtieron al Gobierno que era indispensable realizar la reforma para poder reemplazar los $24 billones de ingresos que dejó de recibir el Ejecutivo con la caída de los precios internacionales del petróleo. La nota crediticia de Colombia dependía de la aplicación de las medidas sugeridas por estas entidades.



LOS PONENTES CONCILIARÁN



Al término del debate en la plenaria del Senado, se decidió que a las nueve de la mañana se reúnan los encargados de adelantar este trámite.



Los representantes de este en la mesa de conciliación, serán Germán Hoyos, Eduardo Géneco, y Arlet Casado, mientras que como representantes de la Cámara asistirán Olga Lucía Velásquez, y Alejandro Chacón. La reforma debe entrar en vigencia el primero de enero del próximo año para cumplir con las expectativas de las calificadoras de riesgo y las multilaterales.