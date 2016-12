Reforma tributaria podría gravar con IVA los bienes de lujo

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que, luego de su diálogo con el Congreso de la República, se estudiará la posibilidad de gravar dentro del proyecto de ley de reforma tributaria, varios productos considerados de lujo o suntuarios que actualmente no tienen.



“Productos como los langostinos y el salmón que no tienen IVA deben comenzar a tributar, en eso hay un gran consenso”, dijo el funcionario al concluir una reunión de trabajo con los coordinadores y ponentes del proyecto de reforma fiscal.



Así mismo el titular de la cartera de Hacienda reiteró que en el diálogo permanente con el legislativo, se revisan propuestas para continuar protegiendo el ingreso de la población más vulnerable del país y de la clase trabajadora.



“Hemos pasado revista a todos los temas de la propuesta que se entregó, hay mucho interés de los ponentes y coordinadores y por supuesto del Gobierno de evitar a toda costa que este nuevo régimen afecte a los colombianos que están en condiciones de necesidad, de la clase trabajadora, la clase media. Esos son los ajustes que se están buscando”, indicó Cárdenas.



De acuerdo al jefe de la cartera de Hacienda, un consenso unánime existe en los miembros de las comisiones económicas del Congreso, en el fortalecimiento de las medidas contra la evasión.



“La lucha contra la evasión debe ser el eje transversal de esta reforma tributaria, se ha propuesto penalizar la evasión y esa propuesta tiene un gran consenso, al mismo tiempo se ha discutido poner en cintura a las sociedades sin ánimo de lucro y es una de las propuestas que más tiene respaldo y fuerza”, precisó.



Por último, el Ministro de Hacienda reiteró al país, que el proyecto de reforma tributaria 2016 propuesto por el Gobierno Nacional, protege los alimentos básicos de la canasta familiar.



“Ni los alimentos, ni los útiles escolares, ni las matrículas, ni los servicios de transporte tienen IVA y se van a mantener de esa forma”, concluyó.



Cárdenas ha reiterado que de perderse el grado de inversión por no aprobar el proyecto el país incurriría en pagos adicionales de $4 billones, por lo cual urge mantener la nota que han asignado las calificadoras.