El proyecto de reforma tributaria pasó sin angustias el primer debate en comisiones económicas conjuntas. Sin embargo, en las plenarias han sido presentadas más de 500 proposiciones entre las cuales se destacan el intento por revivir el impuesto a las bebidas azucaradas. Si esto ocurre, habrá que acudir a conciliación con los miembros de las comisiones económicas, para buscar un acuerdo sobre las diferencias en los textos.



En la primera ronda de discusiones el lobby de las empresas de bebidas azucaradas logró sacar del proyecto el impuesto de $300 por litro que había planteado el Gobierno, no obstante, el senador Antonio Navarro de la Alianza Verde, presentará una medida para revivirlo.



Sin duda, el debate central en plenarias volverá a girar sobre la propuesta del Gobierno de incrementar la tarifa general de impuesto a las ventas (IVA), al 19%. Una de las proposiciones, plantea que la tarifa del IVA se mantenga en 16%.



Sucede igual con el impuesto a los dividendos, del cual el sector empresarial ha hecho varias críticas. En la primera ronda se aprobó que las personas naturales que reciban entre $17 millones y $28 millones, paguen un impuesto del 5%, y por encima de ese valor, la tarifa sea del 10%. Esta propuesta se mantendrá, pero se planea ampliarlo a las personas jurídicas para evitar la evasión mediante la constitución de empresas SAS con el fin de que sean estas las que reciban los dividendos, y así, evitar tributar sobre ellos.



El pedido que les han hecho los gremios y las empresas al Ejecutivo es el de acelerar la reducción de la tarifa de renta, la cual se contempla que baje al 32% en el 2019.



Su propuesta es que comience a regir desde el próximo año, y que la tarifa máxima combinada entre renta y dividendos sea del 35%, lo cual no ha tenido mucha acogida entre los congresistas que hasta ahora prefieren implementar el régimen fiscal tal como lo propuso el Ministerio de Hacienda.



En donde sí parece que se les dará gusto a los empresarios es en lo relacionado con la implementación de las normas Niif, como base para la liquidación tributaria.



Argumentan que si bien ya vienen entregando sus reportes bajo esta reglamentación internacional, aún desconocen el impacto fiscal que estas puedan llegar a tener, por lo cual están pidiendo que no sean estas normas las que se contemplen para la elaboración de las declaraciones de renta, sino que se haga una transición para poder implementarlas y ajustarse a la nueva metodología.



Otra de las proposiciones que hace carrera en el Congreso, y que ha contado, al menos en las reuniones a puerta cerrada, con el aval de los legisladores es la de mantener la renta presuntiva en el 3% en lugar de incrementarla al 4%, como fue aprobado en el primer debate de la reforma.



También esta siendo estudiada la reducción de la tarifa de renta en las zonas francas, el proyecto presentado en octubre planteaba subir dicha tasa al 24%, en la ponencia de primer debate se redujo al 20%, y existen grandes posibilidades de que para la plenaria de Cámara y Senado se ajuste nuevamente al 18%. En la actualidad es del 15%.



Se plantea gravar con IVA del 5% a las neveras nuevas de menos de $1 millón que reemplacen a las viejas COMPARTIR EN TWITTER

Otra de las diferencias que tendría la ponencia para el segundo debate está relacionada con el impuesto a las emisiones de carbono. Tras su aprobación en comisiones se incluyó en este grupo al gas natural, para las próximas discusiones este volvería a salir del articulado.



En lo que sí hay mucho consenso entre los parlamentarios y el Gobierno, es en la necesidad de brindarles a los pequeños empresarios la posibilidad de acogerse al monotributo, aclarando que este es voluntario y que traerá beneficios para aquellos que decidan implementarlos.



Así mismo, se planea gravar con IVA del 5% las neveras de menos de $1 millón que reemplacen neveras viejas, esto como medida ambiental.



Franquicias ganarían la batalla



El proyecto de reforma tributaria contempla que las franquicias de restaurantes deban pagar impoconsumo del 8% además del IVA. Estas compañías han manifestado que dicha medida sería contraproducente para su negocio en Colombia.



Una de las opciones que se están estudiando para la ponencia de plenarias es la de eliminar el dicho gravamen y dejarlas sujetas únicamente al pago del impuesto a las ventas.



De otro lado, los ponentes y el Gobierno evalúan revivir algunas de las exenciones que se eliminaron en primer debate. Cabe recordar que este había sido uno de los puntos que más había gustado entre los expertos en materia fiscal.