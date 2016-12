Una vez radicada la ponencia definitiva de la reforma tributaria que deberá tramitar el Congreso de la República con carácter de urgencia en las próximas semanas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió los alcances de la nueva propuesta y explicó cuales son los cambios más sustanciales.



"Es una reforma estructural que abarca todos los temas de la tributación en Colombia, no se quedó nada por fuera. Debe servir como carta de navegación hacia adelante para que el país no tenga que hacer reformas tributarias cada año o cada dos años. Se resuelven los principales problemas", advirtió Cárdenas desde el Congreso.



La ponencia definitiva presenta cambios frente al proyecto de ley original radicado por el Gobierno. "Estamos en una democracia y las decisiones se toman sobre las bases de las mayorías, y las mayorías tomaron la determinación de que en esta reforma no se le incrementarán los impuestos a los asalariados", agregó Minhacienda.



Que no se le modifiquen los impuestos a los asalariados representa que no se aumentó la tabla de tributación, es decir, se mantiene igual la tabla sobre la cual se fijan las tarifas. "El impuesto de renta para los asalariados se mantiene", apuntó Cárdenas y agregó que "el país necesita esta reforma, no hacerla seria contraproducente porque tendríamos una dificultad para sostener los avances sociales que ha tenido el país en los últimos años. Además, podríamos perder la calificación BBB. Eso lo han dicho las agencias calificadoras, no es un invento del Gobierno".



Si el país compromete su calificación tendría que pagar más en intereses. "Sin la reforma tributaria, el próximo año tendríamos que utilizar 4 billones de pesos más que en lugar de invertirse en lo social, serían destinados a pagar intereses. Hay que actuar ya", señaló el Ministro.



Entre los principales cambios que tiene esta propuesta de reforma está el aumento del IVA en tres puntos, y la no creación del impuesto a las bebidas azucaradas.



​

Además, explicó Minhacienda, se mantienen los declarantes que hoy existen, pues no se amplió la base gravable, que está conformada por las personas que devengan hasta 3,5 millones de pesos. "Esa cifra convierte a un asalariado en declarante", puntualizó.



Con la nueva ponencia, el Gobierno espera que en el 2017 el recaudo aumente cerca de 6 billones de pesos.



Asimismo, el Minhacienda explicó que "de los tres puntos adicionales del IVA hay un punto que se llama el IVA social que se destinará en un 50 por ciento para educación y el otro 50 por ciento para salud".



SE APROBARÍA ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE



El Congreso trabajará, al menos, hasta el próximo 23 de diciembre en la discusión y votación del proyecto de ley de reforma tributaria.



Así lo dijo el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, tras una reunión del partido de 'la U' con el presidente Juan Manuel Santos, en la cual se decidió también que la ley de amnistía no se presentará hasta que no se sepa el futuro del llamado 'fast track' (vía rápida).



Según Lizcano, "se va a convocar a sesiones extras", las cuales irán en principio "hasta el 23 de diciembre", cuando deberá estar aprobada la reforma tributaria.



"La reforma tributaria, que debe ser aprobada en comisiones entre este martes y miércoles, será discutida en Senado en un tiempo de más de diez días, como yo se lo pedí al Gobierno, por eso vamos a estar citados, para ese tema, hasta el 23 de diciembre", afirmó Lizcano.



