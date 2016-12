El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, su equipo de Gobierno y los ponentes de la reforma tributaria en Senado y Cámara vienen adelantando reuniones constantes desde el lunes para diseñar la ponencia que será entregada al Congreso.



A pesar del buen ambiente de estas, aún hay discrepancias en temas álgidos que han retrasado la presentación del documento. El resultado de los encuentros deja entrever en dónde estarán los cambios que los legisladores le harán al proyecto presentado.



(Encuentre aquí todo lo que debe saber de la reforma tributaria)



Si bien no se ha entrado de lleno en la discusión del articulado propuesto, las citas se han basado en tres capítulos controversiales. El primero, el referente al régimen para las personas jurídicas, en segundo lugar está el tratamiento que recibirán las personas naturales, y un tercero, el que se les aplicará a las entidades sin ánimo de lucro.



Recién se radicó el proyecto de reforma tributaria en el Congreso comenzó el debate de si el tiempo sería suficiente para estudiarla, debatirla y aprobarla. Esta es la hora en que no se ha presentado la ponencia; la Alianza Verde trabaja en una ponencia alterna, y el Centro Democrático evalúa seguir el mismo camino.



Antonio Guerra de la Espriella, coordinador de ponentes del Senado, esperaba que el documento estuviera listo la próxima semana, pero tras las reuniones que se han sostenido en los últimos días, no descarta que solo esté terminada en la primera semana de diciembre.



El senador de Cambio Radical asegura que hay coincidencias con lo que pretende el Gobierno, y reconoce que existe la necesidad de rebalancear las cargas tributarias que corresponden al régimen de personas jurídicas y el de naturales, aunque advierte que aún no hay un acuerdo sobre el mecanismo para lograrlo.



“Se sabe que se deben aliviar las cargas del sector empresarial, y si no fuera a través de las personas naturales por la vía de eliminar exenciones, pero si al menos compensar con ajustes y robusteciendo del régimen tributario para figuras como fundaciones y entidades sin ánimo de lucro”.



Del mismo modo, manifestó que las principales diferencias con el proyecto propuesto por el Ejecutivo son en temas referentes al aumento del IVA, el régimen para persona naturales y las disposiciones que se adoptarían en la vivienda de interés social.

Además, asegura que dada la complejidad de algunos de los temas que aborda el proyecto, no hay que descartar que este se comience a discutir este año, pero que se continúe el debate en 2017.



“La voluntad es manifiesta de ir avanzando en el estudio de los diferentes capítulos de la reforma. Sin embargo, con el paso de los días yo estoy viendo que este tema debe estudiarse con mucho cuidado y detenimiento porque es una iniciativa muy compleja. Si el tiempo no diera, incluso este año, yo no tendría ninguna dificultad en que esto se siguiera estudiando el año entrante” aclaró Guerra.



Así las cosas, el panorama para la reforma sigue siendo espinoso. Se prevé que de entrada haya cambios con respecto a la propuesta gubernamental, y de acuerdo con lo manifestado por Guerra, hasta ahora se están teniendo en cuenta las observaciones de los ponentes, dado que ninguna de las bancadas ha logrado elaborar una postura oficial sobre el tema.



Las reuniones entre Cárdenas y los congresistas se seguirán desarrollando durante los próximos días con el objetivo de disipar las dudas que surgieron entre los legisladores, y esperando que el documento que finalmente sea radicado logre satisfacer las preocupaciones que ya han manifestado.



A pesar de la urgencia de aprobar la reforma este año para poder mantener el grado de inversión, y así ahorrar hasta $4 billones en intereses, los integrantes del Congreso aún dudan de la importancia de lograr sacar adelante el proyecto este año.



LOS AJUSTES QUE PIDE LA OPOSICIÓN



Fernando Araújo, uno de los ponentes, y miembro del Centro Democrático, ha hecho al menos, 13 cuestionamientos al proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda. Entre estos, se destaca que, según el congresista, la reforma limita en 8 años la acumulación de pérdidas fiscales para ser compensadas en cualquier tiempo contra las futuras ganancias. Muchas empresas requieren más tiempo de actividades antes de ver beneficios.



También sostiene que el proyecto cierra la puerta para que emprendedores colombianos puedan explotar franquicias del exterior. El partido aún analiza si presenta una ponencia alterna a la del Gobierno.



Portafolio.co