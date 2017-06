Más de 400 mil toneladas de mercancía están represadas en Buenaventura por el paro

La tensión no afloja en el puerto de Buenaventura tras 16 días de paro. En las calles se mantienen las protestas y los enfrentamientos con la Policía, mientras que en la mesa de negociaciones del Gobierno Nacional y los líderes del cese de actividades no se llega a ningún acuerdo.



Las pérdidas, en cambio, siguen creciendo. La Cámara de Comercio de Buenaventura reporta que ya superan los 150.000 millones de pesos, es decir, casi 10.000 millones de pesos diarios. No solo por las mercancías que se han dejado de movilizar desde el puerto, sino también porque se ha paralizado el comercio.



En total, de acuerdo con la Federación de Empresarios del Transporte (Fedetranscarga), están represadas más de 400.000 toneladas de mercancías, almacenadas en los cuatro puertos y en los buques y motonaves que atienden las operaciones portuarias. Hasta el momento hay 28.666 contenedores represados.



Según Víctor Julio González, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB), solo en las bodegas del terminal marítimo hay más de 350.000 toneladas de mercancías represadas.



A pesar de que hay caravanas de tractocamiones escoltadas por la Policía, no han llegado a Buenaventura los cerca de 5.000 automotores que se esperan para descongestionar de carga el puerto.



Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, explicó que, en promedio, en tiempos normales, cada día entran y salen de Buenaventura 2.600 vehículos de carga, y que solo en el primer día de paro se dejaron de movilizar 45.000 toneladas desde el puerto.



Mediante una carta, Fedetranscarga le pidió al Gobierno Nacional una solución pronta al paro, pues, según dice, el transporte de carga moviliza el 67 por ciento de las materias primas y de la mercancía que llega al interior del país.



En la Sociedad Portuaria de Buenaventura calculan que pueden almacenar carga unos 8 o 10 días más. Lo que más abundan son los granos, vehículos y acero.



De acuerdo con el gerente de la Sociedad Portuaria, hasta el momento no se ha dado la orden de desviar embarcaciones y es importante que finalice el paro para regresar a la normalidad tanto en importaciones como en exportaciones.



“Estamos comprometidos con el puerto. Es por eso que la Sociedad Portuaria, en 23 años de funcionamiento, ha invertido más de 89.940 millones de pesos en obras sociales. Actualmente, cerca de 2.800 personas devengan su sustento de las actividades de nuestra organización”, añadió González.



En medio del paro, el turismo ha sido otro de los sectores afectados, incluyendo a sus empleados. Por ejemplo, trabajadores del hotel Cosmos han optado por quedarse a dormir dentro de las instalaciones del lugar porque no cuentan con el dinero del pasaje y no hay huéspedes.



Por ahora están atendiendo sobre todo a quienes llegan a Buenaventura para las reuniones en las que se buscan soluciones al paro.



Desde el pasado viernes, y debido a la enorme tensión que se está viviendo entre manifestantes y autoridades policiales, hay toque de queda entre las 10 de la noche y 5 de la mañana.



Se espera que desde este jueves este sea levantado y se habilite un “corredor humanitario” para que el comercio, entidades bancarias y el transporte normalicen sus actividades.



Voceros del Comité del Paro Cívico indicaron que si no se logran acuerdos para levantar el cese de actividades antes de este sábado, el corredor humanitario terminará ese día, 3 de junio, a las 6 de la tarde.



LOS DISTURBIOS



Algunos ciudadanos, a través de las redes sociales, han publicado videos sobre la manera como transcurren los días de paro en el puerto. En las imágenes se ven nubes de gases lacrimógenos.



El momento de mayor tensión, según testigos, se vivió en la madrugada de este miércoles en el sector conocido como Sabrosuras, donde se habrían presentado bloqueos para impedir el paso de camiones con mercancía.



A los manifestantes los acusaron de levantar barricadas y de quemar llantas.

La intervención del Escuadrón Antimotines generó un enfrentamiento que se prolongó por más de una hora.



Algunos porteños afirman que una persona resultó herida por arma de fuego y que varios niños y adultos mayores sufrieron dificultades respiratorias por la inhalación de gases.



Los enfrentamientos con el Escuadrón Antimotines se han trasladado a barrios residenciales, y los manifestantes del puerto denuncian excesos de la Fuerza Pública.

La exsenadora Piedad Córdoba, que se ha solidarizado con el paro en Buenaventura, escribió ayer en su cuenta de Twitter: “Siguen atropellos del Esmad contra la gente en Buenaventura, esto fue esta madrugada!#ElPuebloNoSeRindeCarajo”.



Mientras la tensión se mantiene en el puerto, un helicóptero oficial sobrevuela los sectores más afectados por los disturbios: Santa Cruz, La Inmaculada Viaducto, Kennedy, San Luis, El Cementerio, Juan XXIII y Mi Barquito.



La Fuerza Pública redobló la seguridad en estas zonas para prevenir actos de vandalismo como los ocurridos en la noche del viernes 19 de mayo.



Frente a las denuncias de abusos policiales, el comandante de la Policía del Valle, coronel Wilson González, dijo que se están verificando las quejas.



“Si algún funcionario ha desconocido las órdenes de no ingresar a las residencias o con agresiones desmedidas en algún procedimiento, por supuesto que está sujeto a la investigación disciplinaria o penal del caso”, agregó el coronel González.



CERO AVANCES EN EL MINTRABAJO



Al menos seis veces dice haberse reunido la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, con los funcionarios que promueven el paro en este despacho y que va ya por la tercera semana.



Restrepo confirmó que este viernes se reúne con el sindicato del Ministerio a las 4 de la tarde y que presentará una “fórmula jurídica” para la propuesta de reestructuración y de aumento salarial que tienen los trabajadores.



La Ministra no adelantó nada sobre la fórmula, pero dijo que en esa cartera hubo nivelación salarial en el 2015.



Afirmó que no ha habido concertación en ninguno de los puntos del pliego de peticiones y que solo hay un acuerdo con los trabajadores para pagar la nómina de las tres semanas no trabajadas a cambio de que los funcionarios repongan el tiempo perdido con el paro, luego de que este sea levantado.



