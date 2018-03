Reservas de Ecopetrol aumentaron a 1.659 millones de barriles equivalentes en 2017

La petrolera colombiana Ecopetrol logró incrementar sus reservas probadas de petróleo, condensado y gas natural, incluida su participación en filiales y subsidiarias, al cierre de 2017, hasta los 1.659 millones de barriles de petróleo equivalentes.



Este resultado se consiguió en parte a un índice de reemplazo de reservas fue de 126%. El Grupo Ecopetrol incorporó 295 millones de barriles de petróleo equivalente de reservas probadas. Es decir que no solo reintegró a reservas la producción total acumulada del 2017, que fue de 234 millones de barriles de petróleo equivalentes, sino que también incorporó un 26% adicional, para así llegar a 295 millones de barriles de petróleo equivalentes (Mbpe), extendiendo la vida media de reservas se extendió hasta 7,1 años.



“Las reservas fueron estimadas con base en los estándares y metodología de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. El 99% de las reservas fue auditado por dos reconocidas firmas especializadas independientes (Ryder Scott Company y DeGolyer and MacNaughton)”, informó Ecopetrol en un comunicado.



De acuerdo con la petrolera, el 95% de las reservas probadas son propiedad de Ecopetrol S.A., mientras que Hocol, Ecopetrol America y las participaciones en Equión y Savia Perú contribuyen con el 5% restante.



“El precio SEC utilizado para la valoración de las reservas de 2017 fue USD 54.93 por barril Brent frente a USD 44.49 por barril Brent de 2016. Ecopetrol estima que por efecto de un mayor precio se recuperaron aproximadamente 94 millones de barriles de petróleo equivalente, gracias a la extensión del límite económico de los campos y a la incorporación de nuevos proyectos. Por su parte aproximadamente 201 millones de barriles de petróleo equivalente son producto de la gestión técnica y optimización financiera de los activos”, detalló Ecopetrol.



La petrolera destacó que gran parte del aumento de las reservas probadas, cerca de 73 Mbpe, se debe a los resultados del programa de incremento del factor de recobro, principalmente en campos como Chichimene, Castilla, Casabe y Tibú.