Reses movilizadas sin autorización serán sacrificadas

Las autoridades de Colombia sacrificarán cualquier animal que circule sin guía de movilización como parte de las medidas sanitarias para controlar el brote de fiebre aftosa en el país, anunció este miércoles el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.



"Una decisión como parte de la emergencia sanitaria es que cualquier animal que vaya en un camión que venga de Venezuela o que no tenga guía de movilización será sacrificado en el mismo momento de la aprehensión", advirtió el funcionario tras un Consejo de Ministros celebrado hoy en Bogotá.



El responsable de la cartera de Agricultura agregó que las autoridades policiales, junto al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), podrán sacrificar "de manera inmediata" a ese ganado y señaló que ya se han eliminado 106 reses con ese procedimiento.



El Gobierno colombiano informó el pasado 24 de junio que detectó un foco de aftosa en una hacienda ganadera de Arauca, en la frontera con Venezuela, brote que se dispersó a otras regiones y obligó a sacrificar cientos de reses con la esperanza de recuperar el estatus de país 'libre' de esta enfermedad.



"Este no es solamente un problema del Gobierno, es un problema en el que hay un grupo de contrabandistas involucrados y un grupo de ganaderos que está comprando ese ganado mucho más barato que lo que vale un novillo aquí en Colombia", lamentó Iragorri.