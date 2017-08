Las destilerías, a la espera de resolución para etanol

Ante las desmedidas importaciones de etanol, la agroindustria de los biocombustibles está impaciente porque el Gobierno no expida una resolución que establezca el límite máximo de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para el bicocombustible que se use en el país.



Por lo anterior –a menor precio que el local– algunos ingenios le han puesto un freno a la producción de las destilerías.



Así las cosas, desde junio de 2016 el Ministerio de Ambiente conformó un equipo en el área de Cambio Climático para redactar una norma que definiera y limitara las emisiones de gases de efecto invernadero para el biocombustible.



En octubre de 2016, dio a conocer la primera versión de una resolución; sin embargo, la tuvo que ajustar, ya que la metodología utilizada se fundamentaba en una norma que no contaba aún con organismos acreditados, la ISO 14067 del 2013.



Para el 29 de diciembre pasado, el ministerio, luego de realizar los cambios, publicó la primera versión para comentarios, que estaría hasta el 7 de enero de este año.



Una vez recibidos todos los comentarios de los interesados, el Ministerio de Ambiente publicó de nuevo,el 7 de febrero de este año, una segunda versión y estableció un plazo para comentarios hasta el 23 de febrero pasado.



La segunda versión publicada por el Ministerio de Ambiente, estableció que el proyecto de resolución no era un reglamento técnico y por lo tanto, no debía de ser notificado internacionalmente ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).



Lo anterior por recomendación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que conceptuó que la medida que se pretende expedir, no corresponde a un reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad sino a una política ambiental.



“Por tanto, dicho proyecto no requiere del concepto previo que indica el decreto 1595 de 2015 y tampoco el trámite de notificación internacional, teniendo en cuenta que en el documento normativo no establece requisitos técnicos para el producto como tal, sino que se establece un límite máximo de la huella de carbono de emisiones verificadas de gases efecto invernadero”.



Así las cosas, resulta claro que el proyecto de resolución no es un reglamento técnico, ni una barrera escondida al comercio.



El proyecto de resolución es, en pocas palabras, la regulación técnica requerida del aporte ambiental de los biocombustibles, dada su estrecha relación con el sector energético y el sector agrícola, para la mitigación de gases efecto invernadero (GEI).



“Para el 21 de abril, el Ministerio logró una versión definitiva, cumpliendo con todas las etapas necesarias de socialización y publicación de la resolución que cuenta con el soporte técnico, jurídico y de comercio internacional necesario, para que hubiese sido expedido sin preocupación”, dijo un vocero de la industria azucarera del país.



Pese a no ser necesario, entre abril y julio la norma fue presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Hoy, la agroindustria espera que dicha norma sea sancionada.