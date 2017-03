¿Consulta popular detendrá proyecto de mina de oro La Colosa? 

La consulta popular de ayer domingo en Cajamarca en la cual la población votó en forma casi unánime (97,9%) en contra de la minería, en este caso específico del proyecto La Colosa de la minera AngloGold Ashanti, abre una incertidumbre sobre si el resultado final tendrá efecto retroactivo, es decir, si la minera, que ya posee el título desde hace 10 años, puede seguir con su proceso de exploración y posterior explotación o no, como argumentan los que promovieron el voto ganador.



El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Dejusticia) hizo algunas precisiones sobre el alcance de la consulta popular y su impacto sobre los proyectos mineros en curso. Asegura que la decisión que toma la ciudadanía en una consulta popular “es vinculante y obligatoria” y agregó que la ley establece de forma clara que si la votación en la consulta superaba el umbral (un tercio del censo), la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse.



Otra opinión tiene el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien explicó en nombre del Gobierno Nacional que la consulta popular fue una decisión política que no tiene la facultad de cambiar la ley, ya que AngloGold Ashanti ya tiene una licencia de exploración y podrá solicitar la licencia ambiental para la explotación una vez así lo decida.



Según analistas consultados por Portafolio.co el efecto de la consulta popular tendrán que implementarlo tanto las alcaldías como los consejos municipales a través de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



De la misma opinión es Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien asegura que la votación tendrá efecto a futuro, “pues el Consejo de Estado falló en diciembre que los derechos adquiridos no están en peligro con esta clase de consultas, por lo que el proyecto La Colosa continuará”.



Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos de AngloGold, aclara que los efectos de la consulta “son a futuro y no retroactivos”. “El Consejo de Estado, en sentencia emitida en diciembre pasado, adujo que deben respetarse los derechos adquiridos de las empresas que han venido desarrollando actividades con sus respectivos permisos”, agrega Enciso.