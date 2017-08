Ventas a Canadá crecen 35,4% gracias al TLC

Luego de seis años de entrada en vigencia del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá, las exportaciones nacionales no minero-energéticas aumentaron 35,4%, al comparar este periodo con los seis años posteriores, según un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



“Desde el mes de agosto de 2011, cuando entró en vigencia ese TLC (15 de agosto), hasta junio de este año Colombia alcanzó US$1.543,3 millones en exportaciones de bienes no minero-energéticos. Esto se traduce en un crecimiento del 35,4% frente a los U$1.139,8 millones que el país despachó a ese mercado entre agosto de 2005 y julio del 2011”, aseguró el estudio del Mincomerico.



María Claudia Lacouture, responsable de esta cartera, dijo que “Canadá es un mercado primordial para los bienes agroindustriales, que representan cerca del 80% de las exportaciones no minero- energéticas. Trabajamos para aumentar la oferta exportable e incrementar las ventas externas”.



Asimismo, ese acuerdo comercial ha animado a más empresas a llegar al país norteamericano. Según Mincomercio, en los seis años de vigencia, cerca 661 firmas distintas exportaron por primera vez a Canadá. De ese total, 22 se registran en el primer semestre de este año y 110 en el 2016. En el 2012, un año después de entrada en vigencia el TLC, se reportaron 120 nuevas compañías. En cuanto a los productos, el análisis de esa cartera indica que han sido 1.782 nuevos productos que han ingresado a ese destino desde que se firmó el acuerdo comercial.



Dentro de los bienes que hicieron su incursión al mercado canadiense están las tejas y losas, complementos alimenticios, máquinas para cortar carbón, azúcar de caña, preparaciones alimenticias, tubería para la extracción de petróleo, máquinas para moldear caucho, helicópteros de peso en vacío inferior o igual a 2.000 kilogramos, entre otros.



Por regiones, Antioquia, Caldas y Bogotá fueron las que más participaron en las ventas externas no minero-energéticas. El documento de Mincomercio puntualizó que “Antioquia, por ejemplo, participa con el 19% de las ventas que se han hecho este año a ese país. Reporta exportaciones no mineras a Canadá por US$26,9 millones de los US$141,5 millones que despachó el país en el primer semestre”. Se destacan artículos como vestidos de baño y cafés.