Usuarios consideran que guerra comercial entre EE.UU. y China afectaría a Colombia

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles para el acero y el aluminio de un 25% y un 10%, respectivamente, para algunos países, se despertó una tensión mundial de las afectaciones económicas que dichas medidas podrían generar y de la cual Colombia no pudo escapar.



(Lea: En riesgo US$226 millones en exportaciones metalúrgicas a Estados Unidos)

Y aunque el país aún espera una respuesta sobre si es eximido o no de dichos aranceles, ahora el temor a un impacto negativo en la economía ha aumentado tras una posible guerra comercial entre China y Estados Unidos.



(Lea: China contraataca a EE.UU. con aranceles del 25% a productos importados)



En los últimos días las dos potencias han tenido un golpe a golpe anunciando medidas arancelarias para las importaciones de cada uno de los países. Estados Unidos anunció el martes una lista de 1.300 productos a los que se les aplicará impuestos y por su parte China, agregó este miércoles 106 al catálogo de 128 productos estadounidense.



(Lea: EE.UU. presentó la lista de productos chinos que tendrán aranceles)



Con este panorama, en Portafolio.co consultamos a nuestros lectores sobre si consideran o no que dicha tensión comercial afectaría a Colombia.



Según los resultados, de los 252 usuarios que participaron, 192 (el 76%) consideraron que sí tendría consecuencias para el país argumentando que las decisiones que tomen las dos potencias van a tener consecuencias positivas o negativas en cualquier parte del mundo.



“Todos los países giran alrededor de EE.UU., cualquier decisión que se tome en la Casa Blanca afectará de forma positiva o negativa los intereses económicos y comerciales del resto del mundo. China aunque es un país que ha venido ganando representación económica con inversiones a nivel mundial, es mejor tenerlo de amigo”, comentó nuestro usuario Luis Moreno.



Comparte su opinión Alexander Echeverri quien en Twitter expresó: “A todo el mundo, por supuesto. El poder de capitales de estos monstruos económicos es enorme”.



Por otro lado, 39 personas que participaron en el sondeo (15%) consideraron que la guerra comercial entre China y Estados Unidos no tendría ninguna consecuencia en el país. “Los aranceles que pretende imponer Trump no asustan a China sobre una posible reducción del flujo comercial, ya que ellos tienen auxilios del gobierno, lo cual les permite tener costos operativos bajos. Como tampoco nos debería preocupar ya que Colombia ha establecido relaciones comerciales con USA en diversas plataformas políticas y económicas”, dijo Andrés Santamaría Martínez.



Finalmente, el 8% de los participantes (21 personas) respondieron no saber si tiene o no una afectación en el país, un conflicto comercial entre China y Estados Unidos.