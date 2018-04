Retirar el carro de los patios continua siendo un trámite engorroso

Archivo particular

El pasado 1 de abril entró en funcionamiento el nuevo esquema de patios y grúas para vehículos inmovilizados en Bogotá. Una de las novedades es que el patio ubicado en Engativá trabaja las 24 horas del día para agilizar la entrega del automotor a su propietario.



Si bien esto es un adelanto, en la práctica el tiempo que aún tiene que invertir un ciudadano para solicitar la orden de salida del automotor es el mismo de siempre y en eso no hubo cambios.



En primer lugar el sancionado debe hacer, si lo desea, el curso pedagógico para obtener un descuento en el costo del comparendo, pagar la multa y dirigirse al SuperCade de Movilidad (calle 13), increíblemente el único sitio en Bogotá para estos trámites. Allí queda sometido a los horarios de atención y a la consabida fila de usuarios en dicho punto para que le asignen el turno para la audiencia, luego de la cual le entregan la orden de salida del vehículo.



Según la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM–, “una vez es generado el turno para atención, la espera para audiencia de entrega, liquidación de servicio y pago, oscila aproximadamente en hora y media”.



Sin embargo, eso no es del todo cierto, según lo afirman algunos ciudadanos consultados en los patios, quienes nos aseguraron que se gastaron todo el día para realizar el trámite.



Se supone que gracias a los avances tecnológicos y validaciones en línea con los que cuentan hoy los organismos de tránsito, más el de una ciudad con más de 2 millones de matrículas registradas, lo esperado es que todo el trámite no supere las cuatro horas. Pero la realidad es muy diferente.



Ahora bien, si el comparendo impuesto fue motivado por alguna falla técnica: luces averiadas, llantas lisas, no tener la revisión técnico-mecánica y de gases vigente, cambio de color, entre otros, el propietario debe subsanar el problema técnico antes de solicitar la orden de salida en el SuperCade, lo cual le toma otro tiempo adicional al infractor.

La realidad es que este proceso puede tomar hasta día y medio, según el caso, tiempo en el cual el ciudadano tiene que pagar por cada día que su carro esté en los patios.



La buena noticia es quizás que dichas tarifas fueron ajustadas según el tipo vehículo y el tiempo de permanencia y algunas bajaron con respecto al anterior modelo.



Es importante aclarar que los vehículos que estén inmersos en algún siniestro de tránsito con personas lesionadas o fallecidas, serán trasladados al parqueadero transitorio, ubicado en la Avenida calle 63 con carrera 94, quedando a orden de la FiscalíaGeneral de la Nación, mientras se resuelve la situación jurídica de los implicados.



Otra de las novedades del nuevo esquema es que ahora los ciudadanos recibirán una notificación de la inmovilización por mensaje de texto o el correo electrónico que aparezca registrado ente el Runt.



Por este motivo la SDM les recuerda a todos los propietarios de vehículos mantener actualizados sus datos personales, proceso que se puede realizar en cualquiera de las oficinas del SIM (Servicios Integrales para la Movilidad) en Bogotá.



LOS BENEFICIOS DEL NUEVO MODELO



* El pago de los servicios de patios y grúas se podrá hacer en efectivo, con tarjeta crédito o débito en el SuperCade Movilidad y/o en la red de oficinas del Banco de Occidente, así como en línea las 24 horas del día.



* Los ciudadanos podrán retirar a cualquier hora del día su vehículo del patio de Engativá una vez cuenten con la autorización de salida expedida por la SDM en el SuperCade de Movilidad.



* Todas las grúas tienen instaladas cámaras para grabar el proceso de inmovilización de los vehículos.



* Los ciudadanos recibirán una notificación de la inmovilización por mensaje de texto o correo electrónico registrado.



