Reuniones del Banco de la República podrían hacerse cada dos meses

Las reuniones de política monetaria del Banco de la República, que actualmente son mensuales, podrían pasar a realizarse cada dos meses con en ánimo de realizar un mejor análisis de las cifras con las que cuenta la junta del Emisor para decidir sobre las tasas de interés.



(Lea: Emisor evaluó los riesgos de permitir las criptomonedas)

“Hay que evaluar la idea de que las reuniones de junta directiva se hagan cada dos meses para tomar decisiones de política monetaria. Tomando algunos ejemplos internacionales. Hay una tendencia. La mayoría de bancos centrales que hemos evaluado tienen menos frecuencia en sus reuniones de decisiones de política”, indicó la codirector del banco central, Ana Fernanda Maiguashca.



(Lea: Cinco decanos de economía dan sus recetas para la reactivación)



Así mismo, la integrante de la junta del Emisor sostuvo que los análisis de los datos del banco central podrían valer la pena espaciarlos porque “muchas veces en los datos de alta frecuencia no hay suficiente información en el margen para tomar decisiones de cambio en la postura de la política”.



Y explicó la codirectora que “la tarea principal del banco central es mirar hacia adelante, cuando estamos mirando información pasada es porque estamos pensando en decisiones a futuro. Eso porque a veces se sobreestima en el mercado con las reacciones que la junta tiene ante el dato más reciente. Nosotros estamos tratando de construir con ese último dato, una historia hacia el futuro. A veces ese es el que nos confirma o nos niega sesgos que teníamos sobre esa lectura posterior”.



Por eso Maiguashca consideró importante reiterar que las decisiones que toma la junta son “mirando entre 12 y 24 meses hacia adelante”.



Con relación a la coyuntura económica del país, la integrante de la junta directiva del banco central manifestó que en el seno de la corporación la expectativa es que “la fase de desaceleración económica haya terminado y entremos en la fase en la que la economía se va acelerando”.



Esto está sustentado en que las cifras que han podido evaluado les sugieren que hay mejores indicadores de cara al segundo semestre si se les compara con las registradas en la primera mitad del año.



“Lo que vemos es que el jalonamiento económico ya lo están dando las economías desarrolladas. El crecimiento que estamos esperando para lo que resta de 2017 y para 2018 no es nada similar a lo que tuvimos con el ‘boom’ en los precios de los commodities”, aseguró Maiguashca.



Sin embargo, fue enfática en que retomar la senda de crecimiento que el país tenía antes de la crisis tomará tiempo. “Nos estamos recuperando, pero hay que entender que no será el 4.5% el nivel al que vamos a llegar en el corto plazo. Recuperar ese potencial será un proceso más estructural que no depende de la política monetaria”, aseveró.



Así mismo, manifestó que son ligeramente menos optimistas en algunos temas con relación a lo que tiene proyectado el Ministerio de Hacienda, “ese proceso se debe dar de forma ordenada, especialmente en temas como el déficit de cuenta corriente del cual esperamos cierre el año en 3,7%, mientras la estimación del Gobierno Nacional es del 3,5%”, concluyó la codirectora del banco central, que recordó que la meta es un IPC del 3%.