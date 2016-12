El siglo XXI ha sido muy positivo para la riqueza de los colombianos. Hoy en día, los adultos del país cuentan con un patrimonio en promedio de US$19.050, frente a los US$6.610 del año 2000, lo que supone un gran incremento de 188,19%.



Estas cifras, tal como muestra el informe Global Wealth Report 2016, elaborado por Credit Suisse, colocan a Colombia en una buena posición, al calificar de ‘satisfactorio’ los US$609.000 millones de riqueza total que atesoran los ciudadanos nacionales.



De acuerdo con Gustavo Ramirez, director del programa de administración de la Universidad Jorge Tadeo, “aspectos como el crecimiento económico, mejores niveles salariales, el mayor consumo o un grado superior de educación, han sido clave para que los hogares colombianos actualmente sean más ricos”.



La tendencia registrada en los últimos años, ha supuesto que Colombia tenga 752.000 personas con un patrimonio superior a los US$100.000, una cifra que desciende hasta 32.000 al hablar de nacionales con más de US$1 millón en su haber.



Sin embargo, no todas las cifras son positivas en cuanto a la riqueza de los hogares. Según las cifras de Credit Suisse, el 63,1% de los adultos cuenta con un rango patrimonial de menos de US$10.000, mientras que 34,5% tendría una cifra comprendida entre US$10.000 y US$100.000.



Todo esto, queda reflejado a través del índice Gini, que mide la desigualdad en el país. Esta cifra asciende hasta 76,2, un dato negativo al considerar que cuanto más cercano a 1, significa una mayor desigualdad.



Como señala Ramirez, “este indicador supone una gran preocupación, ya que no hace sino poner de manifiesto que el desarrollo económico no ha descendido al grueso social y se concentra en muy pocas manos”.



La misma idea la comparte el economista José Manuel Ospina, quien asegura que “en general, el que el proceso de concentración de la riqueza es creciente e incontrolable. Por lo tanto, uno de los principales retos del país es crear un sistema tributario progresivo para lograr una distribución de la riqueza más equitativa”.



Por otro lado, hay que destacar que 2016 no ha sido un buen periodo para el patrimonio de las familias. En el último año, esta ha caído un 5,3%, lo que coloca al país como la octava economía analizada que más ha cedido.



Asimismo, al hablar del patrimonio de los adultos en el país, este ha decredido un 7% en lo que va de año, lo que supone una pérdida total de US$34.000 millones.



Con todo esto, la entidad financiera señala como algunas de las principales razones que explican este movimiento la fuerte depreciación de la moneda local frente al dólar, la cual tasa en 10,6%, así como otros factores como una menor capitalización del mercado y el aumento de los precios de la vivienda.