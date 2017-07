SAC, inquieta por caída en precios de alimentos

El promedio de precios de los alimentos ha bajado tanto que la inflación de este rubro cayó por debajo del piso del rango meta establecido por el Banco de la República. Este hecho ya preocupa a los agricultores.



De acuerdo con el Dane, el acumulado del IPC de alimentos, en los últimos doce meses, es decir, entre julio de 2016 y junio de 2017, fue de 1,37%, mientras que el Emisor tiene como objetivo mantener el costo de vida en una franja entre 2% y 4%.



Está claro que cuando la inflación sube por encima del 4%, como sucedió en el país desde enero del 2015 hasta mayo pasado, la junta se vio obligada a tomar medidas para frenar los aumentos. Sin embargo, en el momento en que las las alzas se ubiquen por debajo del piso del rango, es decir del 2%, también tendría que pensar en cómo frenar el descenso. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos con el rubro de los alimentos que, según el Dane, a junio pasado registraron una inflación de 1,37% acumulada en de 12 meses.



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, asegura que la clave está en que los bancos disminuyan sus tasas de interés, con el fin de no afectar la rentabilidad del campo, pues esto puede traer consecuencias nefastas para los productores.



“Nos preocupa lo que vaya a pasar en el semestre entrante. Si no suben los precios al consumidor, eso es bueno para los hogares, pero de ahí para atrás hay una cadena que se afecta y que incluye al productor y al comercializador, ocasionando un fuerte golpe a la rentabilidad del negocio”, argumentó.



Bedoya dice que lo lógico es que las tasas de interés bajen como sucede con la inflación.

Insiste en que es necesario que haya un empujón para salir del ciclo de menor dinámica de la economía. En su opinión, hay que incentivar el consumo y eso se logra con una reducción del costo del dinero a través de una baja de los tipos de interés. Se debería generar una dinámica de consumo. “Nos preocupa es que para el segundo semestre tengamos nuevas caídas de precios que nos lleven a tener rentabilidad negativa que se traduzca en pérdidas para los agricultores”, indicó Bedoya.