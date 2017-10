Gobierno afina detalles en las normas para conglomerados

Luego de haber sido sancionada por el presidente Santos la Ley de Conglomerados Financieros, el Gobierno Nacional inició la reglamentación de esta con la expedición de los decretos de dicha materia.



El primero de ellos está relacionado con la norma que define el alcance y los criterios de exclusión de la supervisión comprensiva y consolidada a entidades que los componen.



Los próximos decretos que emita el Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Regulación Financiera, serán los relacionados con la definición de los niveles adecuados de capital para los conglomerados financieros; y el que define los criterios para determinar la calidad de vinculados, mecanismos para revelar y gestionar los conflictos de interés y definir los límites de exposición y concentración de riesgo para los grupos financieros.



Puntualmente, la propuesta faculta a la Superintendencia Financiera de Colombia para excluir una entidad perteneciente al conglomerado de la supervisión siempre que, dada la naturaleza y cuantía de sus actividades, dicha entidad no represente interés significativo para los objetivos de esta actividad.



La entidad será excluida si, además de validar la condición anterior, se cumple alguno de los siguientes criterios:



1) Cuando el tamaño de la entidad represente hasta un cinco por ciento (5%) del activo total del conglomerado financiero.



2) Cuando el nivel de interconexión y de exposición de riesgo de la entidad no tenga impacto significativo en la estructura del conglomerado financiero.



3) Cuando la Superintendencia Financiera de Colombia lo considere, en atención a los principios de supervisión en la ley, dando especial relevancia a los eventos que puedan afectar la continuidad de los servicios y la confianza en el sistema financiero.



La propuesta establece que la exclusión no tiene el carácter de permanente, y cualquier entidad que sea excluida podrá ser incluida dentro de la supervisión a nivel conglomerado si se evalúa que su inclusión es importante para la consecución de los objetivos de la supervisión.



También se establece que la exclusión de una entidad de la supervisión a nivel conglomerado no restringe la capacidad de la Superintendencia Financiera de Colombia para requerir al conglomerado financiero información de la entidad que no es sujeta de la supervisión.



La economía colombiana experimentó una etapa de acelerado crecimiento en un contexto de deterioro de algunos bancos internacionales dada la gran crisis financiera de finales de la década anterior.



En esta coyuntura se presentó la expansión internacional de algunas de las más importantes entidades del sistema financiero colombiano.



Como resultado de esta expansión se incrementaron considerablemente el valor de las inversiones y el número de subordinadas en el exterior, se crearon estructuras empresariales más complejas, se incrementaron las operaciones en moneda extranjera y aumentó la combinación de diferentes tipos de negocios en el país.



Finalmente, la internacionalización también se ha dado en las controlantes de los conglomerados financieros.