¿Se devaluaría el peso colombiano con la eliminación de los tres ceros?

Crece como espuma el rumor de que la eventual eliminación de los tres ceros en el peso colombiano podría causar una devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar y al euro.



Sin embargo, este parece ser sólo un mito, fundado en el supuesto de que quitarle ceros al billete significaría que la moneda local perdiera su valor, algo que, según analistas del mercado, no es cierto ni tan simple.



“Los economistas consideramos que ese tipo de medidas (eliminar los tres ceros al peso) son meramente nominales, ya que en términos reales nada cambia en relación de apreciación y depreciación del tipo de cambio”, señala Alexander Ríos, analista económico de Estratégica Consultoría, quien agrega que este ajuste en la moneda no tiene grandes efectos devaluativos ni revaluativos en el peso, ya que estos últimos depende del flujo de capitales entre países.



“Si usted hoy compra algo en un dólar, cuesta aproximadamente $3.000. Con la eliminación de los ceros va a costar 3 pesos, pero igual compraría el mismo producto o servicio. Por lo tanto el poder de compra real no sufriría ningún impacto, es decir la moneda no pierde su valor. No es cierto que se devalúe”, dice el economista.



Agrega que lo que genera que una moneda pierda su valor es el flujo comercial y de capitales entre países, en las transacciones en los mercados bursátiles, pero que esto no ocurría si no se generan movimientos en la tasa de interés por un posible incremento de la inflación, que obviamente generaría una salida o ingreso de capitales. Así y sólo así la moneda perdería su valor, pero en caso de ocurrir, el efecto sería transitorio y no tan traumático como la gente supone.



Según el analista, la eliminación de los 3 ceros es una medida nominativa que sólo sirve para simplificar los procesos contables.



Por su parte, Felipe Campos, jefe economista de Alianza Valores, cree que el valor de la moneda se decide más en los mercados por fenómenos como los precios del petróleo y el contexto internacional que por una simple eliminación de ceros, que además caería muy bien, ya que se “elimina de tajo ese dejo inflacionario” que siempre se ha percibido en la moneda local.



“La conexión que tiene el dólar con las materias primas y su relación con las monedas emergentes es lo que le da el valor a la divisa”, dice Campos.



El analista está de acuerdo con la medida de eliminar los tres ceros, y de hecho considera que al país se le ha hecho tarde para esto, pues introduciría a Colombia dentro del estándar de monedas importantes de la región y del mundo, donde ese rezago de la época de inflación altísima, que nos llevó a los miles de pesos, se borraría de tajo.



Campos considera que además de estandarizar el peso colombiano la moneda local revitalizaría su ánimo.



De acuerdo con analistas de Financial Lab, en México, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1993, se le quitaron los tres ceros a la moneda.



“En ese entonces, el cambio era de alrededor de 3 pesos por 1 dólar (es decir 3.000 pesos de los anteriores) y hoy es alrededor de 18 pesos por cada dólar. Lo anterior muestra que los vaivenes en la tasa de cambio responden es a los “drivers” económicos locales e internacionales como también a la coyuntura macroeconómica de los mercados”, por lo tanto una devaluación de la moneda parece ser más un mito que una realidad.



