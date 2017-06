¿Más recortes de petróleo para que vuelva a subir el precio?

A medida que el crudo se hundió por debajo de 50 dólares el barril - menos de la mitad del precio de hace dos años- analistas del mercado, desde Goldman Sachs Group Inc. hasta ex cargos de la OPEP, dijeron que las restricciones de suministro impuestas este año deben intensificarse.



(Lea: Estrategia de la Opep de reducir oferta de petróleo fracasa)



Eso sería coherente con el comportamiento pasado, cuando los recortes o aumentos de la producción a menudo llegaban en etapas de unos meses de diferencia. Esta vez es diferente.



(Lea: Precio del petróleo cae por quinta semana)



La aparición de productores estadounidenses de petróleo shale - que pueden ajustar la oferta más rápidamente que los anteriores rivales de la OPEP - significa que la Organización de Países Exportadores de Petróleo no puede actuar con la misma libertad que antes.



A medida que la presión económica aumenta para los países exportadores, el uso del viejo libreto plantea el riesgo de que los nuevos suministros estadounidenses llenen cualquier recorte adicional.



"Cuando la OPEP tenía el control, a menudo actuaba en etapas", dijo Chakib Khelil, ex ministro de Energía de Argelia que fue presidente de la OPEP en 2008. "El mercado es diferente al de 2008. Hoy, la no-OPEP juega un papel más importante en la oferta. Y la cuestión principal es cuánto tiempo pueden mantener esta oferta", agregó.



El petróleo ha cedido casi todos sus avances desde que la OPEP y Rusia lanzaron su iniciativa de eliminar un excedente de tres años.



Sus recortes de suministro no han podido agotar las infladas reservas mundiales de combustible con suficiente rapidez y los futuros de West Texas Intermediate han bajado alrededor del 16 por ciento este año, cotizando a 44,94 dólares el barril este jueves.



Anteriormente, eso probablemente habría llevado a la OPEP a revisar sus planes y acordar reducciones adicionales. "En el pasado si no funcionaba, la OPEP ajustaba más abajo", dijo Mike Wittner, director de investigación del mercado petrolero de Societe Generale SA en Nueva York.



La última vez que intervino la OPEP, cuando se produjo la recesión global en 2008, inicialmente se acordó un recorte de la oferta en octubre y, cuando los precios siguieron bajando, se complementó con otra reducción en diciembre, la mayor en la historia del grupo.



Aunque la organización y sus socios -conocidos como el Grupo de Viena- acordaron el mes pasado prolongar los recortes hasta el próximo mes de abril, no han demostrado interés alguno en ampliarlos.



El ministro de Energía de Arabia Saudí, Khalid Al-Falih, reiteró el 19 de junio que los mercados mundiales ya están en vías de reequilibrio, en tanto se dijo que un comité de productores que se reunió en Viena al día siguiente no había considerado seriamente recortes adicionales.



La principal diferencia con los anteriores intentos de la OPEP es que los productores de shale de Estados Unidos pueden reactivarse lo suficientemente rápido como para deshacer su labor, según Bob McNally, presidente de la firma consultora The Rapidan Group LLC.



Esa preocupación había disuadido a la OPEP de reducir la producción en esta crisis hasta avanzado el año pasado.