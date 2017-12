Se prevé estabilidad en precios de alimentos para fin de año

El más reciente reporte de inflación mostró que el grupo de Alimentos ya completa 16 meses consecutivos con precios la baja, tendencia que permite a los hogares comprar más comida con menos plata y que hace prever que los precios permanecerán estables durante las festividades navideñas.



(Lea: Inflación y productividad apuntan a un aumento salarial de 4,5% para 2018, según analistas)

De acuerdo con el ministro de agricultura Juan Guillermo Zuluaga, los alimentos ya no son los que jalonan el incremento de la inflación, cosa que si pasó cuando se dieron los efectos del paro camionero. "Hoy gracias al aumento de la producción encontramos que alimentos como hortalizas, verduras, legumbres y frutas pueden encontrarse a menor costo para el bolsillo de las amas de casa", afirmó el ministro.



(Lea: En Alquería, portafolio distinto a leche es 40%)



Por eso las expectativas sobre la estabilidad de los precios aún no se ven afectadas por las lluvias de los últimos meses, aunque el jefe de la cartera agropecuaria advirtió que no se puede bajar la guardia.



Adicionalmente se trabaja por parte del Ministerio de Agricultura en el acuerdo de buena voluntad establecimiento con las principales centrales de abasto del país que permitiría congelar el precio algunos productos básicos de la canasta familiar a partir del próximo 15 de diciembre y se extendería hasta los primeros días del próximo año.