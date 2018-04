Un ministerio de Turismo, lo que le pide el sector al próximo presidente

Por esta época electoral, varios son los sectores que han demostrado su interés por hablar sobre los retos y oportunidades que tendrá el próximo gobierno en materia económica, y el último en hacerlo fue el sector turismo.



Esta semana las agencias de viajes y la hotelería hicieron algunas recomendaciones a los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, con el objetivo de superar las debilidades y necesidades que aún tiene el turismo en el país.



Las preocupaciones de este sector se centran en lograr un desarrollo continuado y ofrecer servicios de primera que puedan competir internacionalmente.



Una de las mayores necesidades que el sector turístico plantea a los aspirantes presidenciales es de carácter institucional. Tanto la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) como la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) piden la creación de un ministerio de turismo autónomo.



Para Paula Cortés Calle, presidenta de Anato, “en los años venideros tendremos más turismo y necesitamos más apoyo. Y, en este sentido, creemos que es necesaria la creación de un ministerio de turismo para que funcione de manera independiente al de comercio e industria”.



La agremiación de agencias pide que en el próximo gobierno se cree un ministerio que se concentre en atacar directamente la informalidad del sector e implementar mejores herramientas de tecnología de la información para que el sector esté a la vanguardia con otros países.



También reclama una cartera que tenga capacidad jurídica, administrativa y financiera y que impulse directamente los espacios de reincorporación de exguerrilleros que no cuentan con desarrollos e infraestructura turística.



Por su parte, Gustavo Toro, presidente de Cotelco, dice que la creación de este ente es importante porque ve que “cada vez más, el turismo es más importante para la economía”.



“El turismo tiene que ver con transporte, salud, relaciones exteriores. Si no hay un ministro comprometido, el turismo es la última prioridad”, dice Toro.



Para Cotelco, es necesario un ministro de turismo “que concite el interés de los otros ministros” y presente ante el Gobierno y la sociedad al turismo como una industria tan viable como la industria, el carbón, el petróleo, o quizá mejor. Este gremio insiste en que el sector “ no necesita grandes inversiones”.



Asimismo, durante el foro Visión 2030, en Neiva, el presidente de Cotelco afirmó que los recursos parafiscales deberían ser administrados por empresarios que, además, deberían manejar Fontur. Hoy, ese fondo del Turismo tiene carácter de patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Al respecto, Anato coincide en que es necesaria una reestructuración del Fontur para tener una mayor participación de los agentes y los operadores que conforman este gremio.



ACABAR LA INFORMALIDAD



Otro asunto que preocupa al sector, y que a su juicio debe abordad el próximo presidente, tiene que ver con la informalidad en el turismo.



Para afrontar este fenómeno, bajo el cual hay empresas que son aptas para prestar servicios turísticos, para el sector debe existir una gran política de formalización.

“El Gobierno debe continuar con la labor de formalizar a todos los prestadores de servicios. El turista ha ido entendiendo que hacer turismo sin la protección necesaria quedará por fuera”, dice Cortés.



En este sentido y refiriéndose a la plataforma Airbnb, catalogada como el Uber del sector hotelero, Toro indica que “el Gobierno no entiende que los empresarios están en desventaja frente a esa informalidad, auspiciada por una plataforma que no tiene sede en Colombia”.



Para la agremiación hotelera, se está protegiendo más a la plataforma y no a los empresarios, y en consecuencia debería ser algo que el próximo mandatario debería evaluar.