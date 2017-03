Según EE. UU., Colombia incumplió el TLC en propiedad intelectual

Los intentos legislativos que ha impulsado Colombia para proteger la propiedad intelectual, tal como se pactó en el TLC, no han tenido éxito pues en el país sigue reinando la piratería. Por esa razón Estados Unidos lo incluyó en la lista de vigilancia del 2016, conocida como la 301, como uno de los 15 países del mundo con mayores niveles de piratería.



En un reciente análisis elaborado por miembros de la Fundación para la Información Tecnológica y la Innovación (ITIF), con sede en Washington, se hace referencia a los compromisos suscritos por el gobierno Colombia desde el 2006, relacionados con la protección a los derechos de autor y la propiedad intelectual, plasmados en el TLC, en el 2012.



En el mismo sentido, se describen los procesos del fracaso de la Ley 241, donde se incorporaban a la legislación nacional instrumentos para proteger a proveedores de servicios de internet, software, y a productores y comercializadores de paquetes de televisión, publicidad, música y videojuegos, entre otros.



Igualmente, se menciona el incierto camino seguido por el proyecto de Ley 306 del 2013, con el cual se pretendía subsanar de una vez por todas, los vacios legales para fijar herramientas contra la piratería. Sobre este aspecto, recogen las inquietudes expresadas por la Alianza Internacional sobre Propiedad Intelectual (IIPA), con sede en Suiza, sobre la proliferación focos de piratería como es el caso de los sanandresitos, donde operan centros de copiado de películas, música y videojuegos a gran escala.



Los informes señalan que en Colombia la piratería se considera una infracción menor y por lo tanto no es prioridad para las autoridades judiciales.



Si los Estados Unidos son el principal destino de los productos tecnológicos que exporta Colombia, con un alto grado de contenido digital, es apenas lógico esperar que este país proteja los servicios que se originan en el mercado estadounidense. Se indica que este segmento representa ya un 12 por ciento dentro del total de ventas de servicios de Colombia, con un sostenido crecimiento que se estima en un 17 por ciento anual; sin contar, los servicios digitales incorporados dentro del valor total de las mercancías exportadas.



El informe sostiene que Colombia se beneficia de la propiedad intelectual, dado el valor que le otorgan a programas como el de Vive Digital, donde el objetivo central es la masificación del Internet. El país es un buen candidato en el propósito de la administración Trump, para revisar tratados comerciales que no funcionan, señala el análisis. “No es suficiente, se agrega, un simple llamado de atención como es lo actuado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos”.



