Semana de receso inicia con baja oferta de transporte aéreo

Con la principal compañía aérea operando a media marcha (Avianca) y la expectativa por un mayor flujo de viajeros, tanto aéreos como terrestres, se inició ayer la semana de receso escolar en el país, la cual es vista por cientos de familias como una oportunidad más para disfrutar de unas cortas vacaciones.



(Lea: Acdac apela decisión del Tribunal Superior de Bogotá que declaró ilegal su huelga)

Es la primera vez, desde cuando se instituyó una década atrás (Decreto 1373), que los viajeros enfrentan escasez en la oferta de transporte aéreo, pues por cuenta del paro de 702 pilotos de Avianca, la aerolínea deja cada día la mitad de sus vuelos en tierra.



En los 16 días que completa dicho cese laboral, 3.320 vuelos se han cancelado, afectando a cerca de 319.000 pasajeros.



Paula Cortés, presidenta de Anato, dice que las ventas de planes asociados a la aerolínea han caído 43 por ciento.



Para los hoteleros, las pérdidas son cercanas a los 8.000 millones de pesos, y si el paro persiste esta semana y durante el periodo de receso estudiantil, pueden llegar a 12.000 millones, dice Gustavo Toro, presidente de Cotelco.



Las autoridades esperan para esta temporada que el número de pasajeros por vía aérea suba en 87.000 personas frente a la semana de receso del 2016.



Según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entre el viernes 6 y el lunes 16 de octubre se movilizarán por las carreteras del país 9,2 millones de viajeros, 500.000 más que en igual periodo del 2016.



Ante esa afluencia de viajeros, las autoridades policiales y de control activaron planes de contingencia para evitar congestiones y accidentes.



La Aeronáutica Civil, por ejemplo, dijo que cuenta con 120 personas para brindar atención a los viajeros en las terminales aéreas. Por el aeropuerto El Dorado de Bogotá se espera una afluencia de más de un millón de pasajeros; en el José María Córdova, de Rionegro, Medellín, unos 270.837 y por el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, 101.714.





También se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear las vías del país las 24 horas del día, en tanto 40.000 uniformados de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de los viajeros.



No obstante, las autoridades recomiendan a los viajeros hacer las respectivas revisiones mecánicas de los vehículos, portar los documentos de estos y de sus pasajeros, así como portar el equipo de carretera.



Si los trayectos son extensos, hacerlos en varios tramos, deteniendo el vehículo para descansar, utilizar un conductor sustituto y no conducir en estado de alicoramiento.



Para quienes viajen por aire, estar con suficiente tiempo en las terminales aéreas, no perder de vista los equipajes, y a los pasajeros de Avianca se les recomienda chequear en www.aviancaultimahora.com el estado de sus vuelos.



Ya en los sitios de descanso, no descuidar a los niños, no abordar una lancha sin el chaleco salvavidas y cerciorarse de que los establecimientos turísticos a los que acuda tengan el respectivo Registro Nacional de Turismo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO