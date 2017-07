Singapur, Australia y Nueva Zelanda, en la mira comercial del país

Con la posibilidad de tener acuerdos comerciales con los Estados Asociados de la Alianza del Pacífico -Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur- se abren nuevas posibilidades principalmente para productos nacionales agrícolas y agroindustriales.

Un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que, del lado de las ventas a Singapur, se podrían beneficiar aceites y grasas, aguacates, alimentos para animales, azúcares y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Asimismo, el año pasado Colombia exportó a ese mercado US$66,1 millones, una disminución del 82% respecto a 2015 cuando las ventas externas sumaron US$367,8 millones.



Con Canadá, se presentan chances para atunes frescos, congelados o refrigerados, entre otros. En 2016, las exportaciones hacia el país de Norteamérica fueron de US$387,5 millones, de los cuales US$278,3 millones fueron bienes no minero-energéticos.



Del lado de Nueva Zelanda y Australia se abriría la puerta para la llegada de artículos como café, cafés especiales, flores frescas, frutas y hortalizas procesadas, preparaciones alimenticias diversas, entre otros. A los neozelandeses Colombia les vendió US$14,4 millones, mientras que a los australianos, US$47,5 millones.



María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, argumentó que “la adhesión de los nuevos miembros asociados significa un nuevo nivel económico para los países de la Alianza del Pacífico, donde entramos a representar (en el momento que se culminen las negociaciones) la tercera economía a nivel internacional”.



La responsable de esa cartera reveló también que “las negociaciones comienzan el 4 de septiembre y buscan acordarse en dos niveles. Uno en el que se van a concertar las disciplinas generales y otro las listas de acceso de forma bilateral”.



El Ministerio también dio a conocer que los acuerdos serán encabezados por un jefe negociador por cada país de la Alianza del Pacífico y un jefe negociador de cada uno de los países que desea ser estado asociado. Sobre el tiempo de duración de los pactos económicos no hay nada definido, por lo que finalizarán cuando los intereses de las partes estén debidamente atendidos.



Precisamente sobre este punto, Carlos Rodríguez, profesor experto en empresas de la Universidad Nacional, aseveró que “el sector privado nacional deberá revisar minuciosamente los acuerdos para que les resulten también beneficioso en su plan de negocio y rentabilidad”.



ESTADOS ASOCIADOS INVERTIRÍAN EN SERVICIOS TIC



La industria nacional también se presenta en oportunidades de inversión para los Estados Asociados, especialmente en el mercado de ‘software’, de tecnología de la información y telecomunicaciones, al igual que en infraestructura de turismo y servicios financieros. También se destacan las posibilidades en energía eléctrica y materiales de construcción.