Una serie de cambios estructurales que tienen como finalidad evitar las trampas en los puntajes para participar de los beneficios del sistema, aprobó el Gobierno Nacional este lunes 5 de diciembre.



La finalidad de estos cambios aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), es que el Sisbén refleje el puntaje que de verdad merece cada persona registrada.



El objetivo fundamental es evitar que inescrupulosos obtengan de manera irregular puntajes bajos y así logren acceder a subsidios que no necesitan, restándoles la oportunidad a ciudadanos más pobres.



“En el Sisbén deberían estar personas que hoy no reciben subsidios por culpa de los colados”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz.



Con corte a agosto de 2016, en el Sisbén había 35,8 millones de personas validadas y 384.000 adicionales coladas, es decir, tenían puntajes muy bajos frente a su realidad económica y social.



Frente a la deficiente calidad de los datos registrados en el Sisbén, se propone un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la información para obtener beneficios.



“Actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la población ni para los funcionarios, situación que debe cambiar con la reforma”, dijo el Director del DNP, quien indicó que, de las 62 anomalías reportadas por la gente en el último año, ninguna ha tenido efectos legales.



PUNTAJE MÁS ALTO Y CASTIGOS



Con la reforma aprobada se busca que las personas registradas en el Sisbén tengan el puntaje que merecen con base también en sus ingresos y no solo tomando como referencia el entorno en el que viven (vivienda, salud, educación y vulnerabilidad) como sucede hoy.



La reforma también busca que los colados del Sisbén sean castigados, sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de manera irregular con mentiras sobre su situación económica y social.



Además, los tramposos afrontarán procesos legales, lo que también cobijará a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando las personas no los merezcan.



Gaviria Muñoz agregó que con la reforma al Sisbén se busca firmar un contrato social en el que el Gobierno se compromete a mantener los subsidios por un lapso de tiempo fijo sin importar si el puntaje de la persona sube por el uso de la nueva metodología de cálculo que se implementará. En ese contrato social, las personas deben decir la verdad sobre situación económica para acceder al beneficio.



Esta estrategia, que ha sido exitosa en países como Chile, ya se comenzó a implementar en el programa ‘Ser Pilo Paga’. El joven que se beneficie de esta ayuda del Gobierno Nacional tiene la garantía de mantener la beca durante todo el periodo de estudios, siempre y cuando se mantenga en el programa académico correspondiente.



Según el DNP, por errores de exclusión de la actual metodología, alrededor de 3,7 millones de personas pobres se encuentran por fuera del régimen subsidiado en salud.



La reforma al Sisbén también busca ajustar variables que se tienen en cuenta en el cálculo del puntaje. Por eso, el Sisbén debe identificar a aquellos que requieren ayuda del Estado sin penalizar a quienes, con esfuerzo, logran mejorar sus condiciones de vida.



La reforma aprobada permitirá, además, calcular el puntaje de manera diferenciada entre territorios.



CRUCE DE BASES DE DATOS



Con el mismo objetivo de mejorar la calidad de la información, la reforma aprobada mejorará la identificación del Sisbén. Actualmente, el DNP hace cruces con bases de datos del Fosyga y de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) y, gracias a ello, ha logrado identificar 384.000 casos de inconsistencias (colados) a agosto de 2016.



En adelante se espera realizar cruces con 24 bases de datos de entidades nacionales. Para verificar la veracidad de la manipulación que se identifique, la reforma permitirá realizar verificaciones directamente en los hogares y veedurías con el apoyo de los ciudadanos.



FORMALIZACIÓN LABORAL



La reforma al Sisbén busca también estimular la formalización laboral debido a que muchas personas tienen el temor infundado sobre la supuesta pérdida de subsidios si son afiliadas al régimen contributivo de salud.



El Gobierno realizará un estudio que analice la pertinencia de mantener o no el Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen Subsidiado en Salud.



“La salud es un derecho fundamental y no hay que estar vinculado al Sisbén para recibir ese servicio”, dijo el director del DNP, Simón Gaviria Muñoz.



“Queremos abrir la discusión sobre desvincular la salud del Sisbén, porque el beneficio en salud es muy pequeño y el daño laboral es inmenso”, señaló.



El cronograma de implementación del Sisbén IV prevé el levantamiento de información de los hogares en 232 municipios durante 2017. En 2018 el barrido llegará a 358 municipios adicionales y el levantamiento de los 512 municipios restantes se adelantará durante el 2019.



El proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de prevenir casos de manipulación durante la jornada electoral.



El barrido tendrá un costo de 132.000 millones de pesos, de los cuales 70.000 millones serán aportes de la Nación y los 62.000 millones de pesos restantes corresponden a aportes de los municipios.