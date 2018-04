Sorpresivo incremento de las exportaciones a Venezuela

Luego de varios meses con saldo en rojo o bajo crecimiento de las exportaciones colombianas hacia Venezuela, los dos primeros meses del 2018 parecen ir en contravía.



Según cifras del Dane, entre enero y febrero de este año, las ventas externas –hacia uno de los mercados más importantes antiguamente para las empresas nacionales– crecieron sorpresivamente por encima del 50% y sumaron US$58,8 millones. Si bien la cifra es baja frente a las mejores épocas de intercambio comercial, sí llaman la atención en medio de un panorama difícil de la economía venezolana, que se suma a la férrea política de control cambiario.



En el reporte del Dane, este incremento se sustentó en los crecimiento de categorías de bienes como vehículos (297,9%), productos químicos (151,5%), metales y sus manufacturas (101,6%), materias plásticas (62%), entre otros.



Germán Umaña, director ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, manifestó que “el alza se ha dado en alimentos, medicamentos, plásticos y productos metálicos. Los dos primeros, donde están las alzas más grandes, son productos de primera necesidad. A pesar de las dificultades en Venezuela, hay más demanda externa, porque el promedio del precio del petróleo ha estado más alto que el año pasado, acercándose a los US$70 por barril.



“Ha habido una mayor demanda, aunque siguen siendo unas cifras en valor muy bajas, que se comparan con las del 2017 que son aún más bajas”.



Sobre la forma en que se estarían pagando las compras desde Venezuela, Umaña sostuvo que “en algunos casos, las compras se están pagando de contado, para evitar el bloqueo de los bancos estadounidenses. En alguna medida también es importante mencionar que se están otorgando divisas por el Dicom, son pocas pero se están dando, que son dólares o euros del sector privado, con los cuales se realizan los respectivos pagos”.



Umaña no descartó que algunas empresas públicas venezolanas estén utilizando mecanismos de intermediación diferentes, para hacerse a los productos nacionales.



Incluso, dijo que había que seguir de cerca los cambios de la política monetaria y las modificaciones cambiarias de Venezuela, que hace pocos meses eliminó la tasa de cambio de 10 bolívares por dólar (Dipro).



“Venezuela está evolucionando hacia un camino parecido a una dolarización, eso no va a ocurrir ahorita, pero sí se debe hacer el seguimiento en el corto plazo”, complementó Umaña.



En cuanto a la posibilidad de que esto beneficie a los exportadores nacionales de cara al futuro, el dirigente indicó que eso podría sincerar las operaciones de comercio exterior entre Colombia y Venezuela, lo que podría ser no solo favorable a los exportadores nacionales, sino también a los importadores venezolanos.



Sobre el sorpresivo crecimiento de las ventas externas en el arranque del 2018, Javier Díaz, presidente de Analdex, resaltó el aumento de 56% de las exportaciones por abonos de Monómeros Colombo Venezolanos. “Volvieron a crecer las ventas de confitería, por Colombina y también se observan exportaciones de chocolatería (Colombina), tubos de acero (Tenaris), al igual que de motos. Monómeros es del Gobierno venezolano. Mientras que Colombina se exporta a ellos mismos en Venezuela. Por otro lado, los laboratorios farmacéuticos me dicen que ellos despachan y facturan a su matriz”, puntualizó el presidente de Analdex.



Del lado del gran incremento de ventas de vehículos nacionales a Venezuela, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco, describió que “esto se debe seguramente a un negocio de ocasión, porque actualmente los venezolanos no tienen la capacidad para mantener este ritmo de compra. Los US$1,3 millones que se han dado entre enero y febrero son una cifra baja, que representan 50 o 100 carros máximo. Vale recordar que el año pasado el país vendió al exterior entre 36.000 y 40.000 vehículos”.



Así mismo, el informe que presentó la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), en el cual evidenciaban que “el comercio entre Venezuela y Colombia durante el primer trimestre del 2017 ha acumulado una cifra de US$129 millones, frente a los US$308 millones correspondientes al mismo período del 2016, lo que registró una contracción del 58 % en el intercambio binacional durante dicho período”.



En el escrito, la cámara explicó en ese momento que las exportaciones venezolanas hacia el vecino país durante el primer trimestre de este año aumentaron 11 por ciento “al alcanzar los 59 millones de dólares frente a los 53 millones de dólares del primer trimestre de 2016”.



No obstante, las importaciones provenientes de Colombia alcanzaron un total de US$70 millones de dólares durante el primer trimestre del 2017, “decreciendo un 73% en comparación con los US$255 millones registrados del 2016.





Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres