El drama de viajar a Venezuela tras la salida de varias aerolíneas

Viajar a Venezuela desde Colombia no solo se está convirtiendo en una tarea titánica, sino costosa.



Desde que aerolíneas como Avianca o Conviasa anunciaran que ya no volarían más entre Colombia y el país vecino, los usuarios se han tenido que enfrentar a tarifas que oscilan entre un millón de pesos –si los compra con más de dos meses de anticipación– y los $17 millones para trayectos con vuelo directo.



Portafolio se puso en la tarea de revisar qué tan complicado se está tornando llegar a ese país por vía aérea y encontró que, por ejemplo, un vuelo Bogotá - Caracas con ida el 12 de agosto y regreso el 18 de ese mismo mes, el tiquete más barato tiene un costo de $3,4 millones.



De ida, la persona tardaría más de cuatro horas con una escala en el aeropuerto de Valencia, mientras que de regreso, el viajero se demoraría hasta 11 horas con una parada en la terminal de Miami.



Incluso, en compañías como American Airlines que tienen itinerarios aún más largos por sus escalas en Miami (EE. UU.), el pasajero tendría que pagar unos $17 millones.



Para Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia (Atac), los altos precios era un panorama que se veía venir con la poca oferta que tendrían los colombianos para viajar a ese país.



“Lo que se prevé es una caída en el tráfico aéreo. La contracción de la oferta y la reducción de la competencia, sumado a los costos adicionales que implica esa operación por los problemas en infraestructura, calidad de los insumos y control de equipajes, puede traer consigo alzas en las tarifas”, le dijo a este diario Salcedo.



Con todo, para ilustrar la situación, Portafolio consultó con el portal que analiza el comportamiento de las tarifas de los tiquetes, Hopper, y encontró que el interés de los colombianos en viajar a ese país ha caído más de un 7% interanual.



Eso sí, a pesar de esta situación, el interés de búsqueda de vuelos desde Colombia hacia Venezuela ha aumentado a destinos como Isla Margarita, con un 67%, y Valencia, un 20% respectivamente.



En la dirección opuesta, la búsqueda de vuelos desde Venezuela hacia Colombia ha crecido casi 30% (27%). El informe evidencia que las ciudades que muestran mayor interés son Medellín (18%) y Bogotá (14%). Y las ciudades que disminuyeron en la búsqueda fueron Cartagena (-12%), Palmira (-9%) y Barranquilla (-1%).



Por otro lado, la demanda de búsqueda de viajes a nivel global hacia Venezuela ha caído un 10% interanual, mientras que la búsqueda de vuelos desde Venezuela hacia el mundo ha crecido más de 40% (43%).



EL DRAMA PARA LOS VUELOS HACIA ESE PAÍS



Sumado a los altos costos que se enfrentan los pasajeros que quieren llegar a ese país, las aerolíneas han denunciado diversos problemas como el robo de equipaje, un mantenimiento deficiente de la pista de aterrizaje y combustible de avión de baja calidad.



De hecho, la asociación de pilotos de Colombia dice que sus miembros han tenido que lidiar con combustible contaminado y retrasos de varias horas mientras la Guardia Nacional retira maletas de los vuelos para saquearlas.



Incluso, esta semana algunos videos mostraron el aparente asesinato de un hombre en el mostrador de una aerolínea local en el aeropuerto.



“Toda la infraestructura aeroportuaria se empezó a degradar”, aseguró Julián Pinzón, jefe de seguridad y asuntos técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). “Empezamos a encontrar problemas en la pista, problemas en la calle de rodaje, problemas con en el fluido eléctrico, problemas con los carros que nos proveen el combustible”, comentó el representante.



En este sentido, algunas aerolíneas optaron por transportar a su tripulación a países vecinos para pasar la noche. De igual forma, Avianca contrató escoltas después de un robo a mano armada a un autobús que transportaba a su tripulación. Aunque nadie resultó herido, no fue suficiente para calmar los nervios, y la ruta que involucraba pasar la noche allí fue cancelada, según Acdac.



Además de que United Airlines, Avianca y Delta Air Lines dejaran de volar a Venezuela, otras tres aerolíneas cancelaron vuelos en días específicos a medida que la nación sucumbe al caos.



La actual ola de inconvenientes se produce después de que las rutas se estabilizaran, una vez que se empieza a calmar el temor provocado por la instalación de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro.



María Camila González

Con agencias