‘Suficiente oferta de pescado para Semana Santa a buen precio’, Minagricultura

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, invitó a los colombianos a consumir pescados y mariscos, productos que están presentes en buena cantidad y a buenos precios en las principales centrales mayoristas del país para la tradicional Semana Santa. “Con ello, además apoyamos el trabajo de miles de hombres y mujeres que derivan su sustento de la pesca en Colombia”, añadió el funcionario.



Zuluaga entregó un balance positivo del abastecimiento de pescado en las grandes centrales de abastos del país, con productos que a diario son sometidos a los controles sanitarios por parte de las Secretarias de Salud y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).



Tanto el Minagricultura como la Aunap emitieron una serie de recomendaciones para que los consumidores tengan en cuenta al momento de comprar pescado:



- Compre en establecimientos de confianza, verifique que los comercializadores cuenten con los permisos establecidos y mantengan sus productos bajo condiciones óptimas de higiene y refrigeración.

- Verifique el estado del pescado, que tenga los ojos traslucidos y brillantes, sus agallas con color rojo y vivo, además de una textura brillante, piel firme y elástica al tacto, escamas adheridas a la piel y olor marino pero no fuerte. Al verificar el aspecto del pescado, tenga en cuenta que éste no sea desagradable, presente deformaciones, mutilaciones o haya señales de descomposición.

- El pescado fresco siempre debe estar refrigerado, así que si lo compra y el consumo no va a ser inmediato, refrigérelo.

- Si va a comprar pescado seco tenga presente el olor y el color, que debe ser entre blanco y amarillo sin manchas rojas.

- Al consumir productos enlatados preste atención al rótulo de éstos, el cual debe contemplar entre otros, el nombre del producto, número de lote, Registro Sanitario, información del fabricante y/o importador. La fecha de vencimiento se encuentra en éste o en la respectiva lata, la cual no debe presentar fisuras. Revise el estado del producto en cuanto a olor, color y sabor.



Las recomendaciones a los productores apuntan a que mantengan equilibrada la producción en el país:



- Las autoridades aumentarán sus controles de inspección y vigilancia en los días santos, por lo que recomiendan a los pescadores artesanales e industriales no realizar capturas de productos pesqueros por debajo de las tallas mínimas.

- No exceder el volumen autorizado por la Aunap en su respectivo permiso de cultivo durante la Semana Mayor.

- Los comercializadores deben contar con los permisos establecidos y mantener sus productos bajo condiciones óptimas de higiene y refrigeración.