Superfinanciera sigue de cerca el ‘boom’ del Bitcoin

El Superintendente Financiero Jorge Castaño aseguró que la entidad de vigilancia y control que dirige está muy atenta a los esquemas de negocio que se están formando alrededor de las denominadas criptomonedas, como el bitcoin, pues aunque para las personas naturales no está prohibida su negociación, si hay quienes aprovechan el ‘boom’ que ha tenido este activo virtual para engañar a las personas y meterlas en esquemas de captación ilegal de recursos.



“El boom de las monedas digitales, las criptomonedas, etc., ha hecho que avivatos se aprovechen de las personas para prometerles grandes rentabilidades. Lo que hemos dicho y lo que hemos venido haciendo, es que independientemente de cuál sea el vehículo que se utilice, de cuál sea la plataforma, sea moneda virtual o no, si hay un esquema en virtud del cual se le promete a las personas devolverles el dinero en la misma proporción más unos rendimientos, ese es un esquema de captación y puede estar invertido en criptomonedas o en cualquier clase de activo, ese será una actividad que vamos a intervenir”, advirtió Castaño.



Durante la rendición de cuentas de la Superfinanciera, el funcionario reiteró que para cualquier entidad del sistema financiero le está prohibido invertir, asesorar y facilitar sus plataformas para que se adquieran productos en monedas virtuales, y advirtió que aunque para el público en general existe la libertad económica propia del país, y cualquier ciudadano puede comprar y ahorrar en euros, dólares, en diamantes, o en activos virtuales, esa decisión debe tomarse con responsabilidad, porque se debe ser consciente de que no hay autoridad pública ni privada alguna que respalde estos ahorros ni que explique su rentabilidad.



Castaño afirmó que “se está invitando a que permanezca un tiempo específico en la inversión, se está invitando a las personas a que entre más tiempo estén o por traer más personas a esta plataforma pues mejor remuneración va a tener y en el fondo lo que hay es un ejercicio de pirámide, de captación ilegal”.



El superintendente afirmó que en lo que va del año se han realizado 16 visitas a diferentes firmas con estos modelos de negocio y que de ellas algunas han sido desmontadas y en otras no se identificaron actividades de captación ilegal, y en otros casos se han tomado medidas de intervención.



“Hoy no es un fenómeno en el que la gente haga filas en un centro comercial. Hoy estamos hablando de redes a través de teléfonos, a través de redes sociales, etc., por lo tanto es mucho más difícil hacerle seguimiento. La invitación a la ciudadanía es que si tiene dudas, pregúntele a la Superintendencia que allí le daremos una respuesta adecuada”, finalizó Castaño.