Supersociedades advierte sobre esquemas de captación ilegal que dicen utilizar criptomonedas

Tras recibir varias quejas interpuestas por los ciudadanos, la Superintendencia de Sociedades alertó sobre los riesgos que representan negocios que prometen grandes rentabilidades y que supuestamente se relacionan con esquemas multinivel y con criptomonedas.



El superintendente Francisco Reyes Villamizar recomendó a los colombianos tener cuidado con esta clase promesas.



“Porque las denominadas criptomonedas no son consideradas como una divisa, no tienen el respaldo de un país o de un banco central que pueda garantizar que allí hay una seguridad en la inversión”, afirmó Reyes.



La entidad está en conocimiento de la promoción de varios negocios en los que se invita a entregar los recursos, con la promesa de recibir grandes dividendos ligados supuestamente a la valorización de aparentes monedas virtuales.



El funcionario hizo especial énfasis en el hecho de que se aproxima la época en la que muchos trabajadores reciben su prima de fin de año, y recomendó que ante la expectativa de obtener ganancias altas y rápidas, las personas no arriesguen sus ahorros ni comprometan su libertad, pues recordó que cualquiera que promueva por cualquier medio esquemas que den lugar a la captación masiva y habitual de recursos del público, deberá responder penal y civilmente por estas actuaciones.



Reyes reiteró la recomendación que se hace a todas las personas que van a entregar recursos a alguna entidad: verificar con las autoridades financieras si efectivamente esa entidad está autorizada para realizar actividades de captación de dinero por parte del público, y si se encuentra vigilada por parte de los organismos de control.