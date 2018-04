Supertransporte multó con $510 millones a las plataformas Smart Taxi y a Udrive

La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a las empresas Intelligent Business Colombia (Udrive) y Smart Taxi, con multas de 516 millones de pesos a cada una, por violar o facilitar la violación de las normas de transporte vigentes en el país.



De acuerdo con la Supertransporte, el fallo en segunda instancia “confirmó que dichas empresas intervienen directamente en la prestación de servicio de transporte no autorizado, a través de la administración de plataformas tecnológicas desarrolladas para contactar a pasajeros con conductores de vehículos de servicio público de transporte especial, sin que medie el respectivo extracto de contrato que exige la norma, para brindar seguridad y cobertura de pólizas de seguro en caso de accidente a todos los usuarios”.



Asimismo, se determinó que “al facilitar sistemáticamente la violación de normas de transporte por medio de su operación, cada una de estas empresas se beneficia económicamente, y en consecuencia las calificó como sujetos materialmente activos dentro de la relación contractual que se configura en la prestación de transporte no autorizado”.



El Superintendente Javier Jaramillo afirmó que desde su despacho se ha dirigido una ofensiva en contra del transporte informal a nivel nacional. En 2017 realizaron 1.600 operativos conjuntos con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en los que se inspeccionaron 78.000 vehículos, se impusieron 9.850 infracciones y se inmovilizaron 4.550 vehículos (públicos y particulares) que estaban violando las normas.



Además, el fallo que resolvió el recurso de apelación evidenció que estas empresas prestan el servicio individual de pasajeros tipo taxi en vehículos de servicio especial, los cuales no están autorizados por la ley para atender dicha modalidad.



A manera de balance, la Supertransporte señaló que ya son siete las sanciones impuestas en los últimos 3 años a plataformas tecnológicas que facilitan la prestación de transporte no autorizado en el país: dos multas a Uber, por un total de 795 millones de pesos; una a Cabify, Easy Taxy y Go Special Car, cada una por 516 millones; y las multas a Smart Taxi y a Udrive. En total las multas ascienden a 3.377 millones de pesos.