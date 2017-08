Proponen tarifas de parqueaderos por demanda en Bogotá

El negocio de los parqueaderos en Bogotá, que se define por tarifas techo, podría retomar su forma de definición en los próximos meses.



La cuestión es que el alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, revivió la iniciativa, al afirmar que “estamos en una economía de mercado y la tendencia a mediano plazo es que haya como en cualquier otra parte del mundo una libertad de precios”.



Lo anterior, aun cuando hace poco más de un mes la misma administración distrital decretó un alza de 10% en las tarifas de estacionamiento de la capital, con el argumento que no se subían hace más de 7 años.



De hecho, la propuesta se enmarca en el proyecto de Peñalosa de desestimular el uso de los vehículos particulares y darle mayor relevancia al transporte público, y en el cual también están el cobro de parquímetros en algunas zonas de la ciudad y el financiamiento de más troncales de TransMilenio.



Y aunque no se trata de una propuesta totalmente nueva en Bogotá (durante la administración de Antanas Mockus se implementó la medida), la respuesta de los gremios del sector fue positiva, aunque hicieron varios reparos.



RECIBIMIENTO POSITIVO



Por un lado, Fenalco Bogotá indicó que la propuesta tiene su visto bueno. Juan Esteban Orrego, presidente de la seccional capital de la agremiación, indicó que “en el tema puntual de los parqueaderos nos parece perfecto, porque la demanda sería la que defina los precios. Sin embargo, esto representa un problema para la ciudad y es que no hay suficiente oferta para cubrir la potencial demanda, ni tampoco licencias presentadas para este fin”.



Agrega que, en este caso, se trata de la posible implementación de una reglamentación de oferta y demanda con bienes finitos, la cual tendría que ser revisada porque –por ahora– no existe la opción de crecimiento, y “no sería posible mientras no se cambien las condiciones en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.



Y es que según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el territorio capitalino hay unos 3.000 sitios de parqueo, de los cuales 600 operan informalmente. Además, con el más reciente aumento, estos quedaron en máximo $95 por minuto para automóviles, y en $10 para bicicletas.



Por lo anterior, Orrego señala que sería necesaria la habilitación para construir edificios de altura en la ciudad –como se hizo con los corredores de la carrera 30 y la calle 80–, pero “de no suceder esto, no se lograría la nivelación de la demanda con la oferta” y que es vital para que funcione el sistema.



Por su parte, desde City Parking aseguraron que la iniciativa es totalmente bienvenida. De hecho, fueron más allá y propusieron que no solo se reglamente el libre mercado, sino también la forma de cobrar, es decir, por minutos, horas, días y segmentos de vehículos. Finalmente, Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, dijo estar de acuerdo con que esa deba ser la medida para facturar los parqueaderos en la capital.