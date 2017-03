Banco de la República bajó por segunda vez consecutiva su tasa de interés

El directorio del Banco de la República anunció este viernes una nueva baja de la tasa de interés de referencia, por segundo mes consecutivo, para apoyar la recuperación de la economía, aprovechando que hay menos expectativas de inflación.



La Junta del Emisor redujo su tasa en 25 puntos base, a un 7 por ciento, en línea con las estimaciones que habían hecho los analistas.



La decisión de reducir la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de 4 miembros de la Junta. Un miembro votó por mantener estable la tasa de interés y otro por reducirla en 50 puntos base.



Se trata de la tercera disminución del tipo referencial desde que el banco inició el ciclo bajista, en diciembre pasado.



Según el Banco de la República, en febrero la inflación anual disminuyó por séptimo mes consecutivo y se situó en 5,18%. El promedio de las medidas de inflación básica se mantuvo estable en 5,58%. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 disminuyeron y se sitúan en 4,49% y 3,6% respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública también se redujeron y están cerca del 3% para finales de 2018.



Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación de la meta se siguen diluyendo. Así lo indica, por ejemplo, la desaceleración del IPC de alimentos en febrero.



La variación anual del IPC sin alimentos ni regulados aumentó, posiblemente por el efecto del incremento de los impuestos indirectos. También por los mecanismos de indexación que se profundizaron en los últimos años al tiempo con el aumento de la inflación.



En Colombia, indicadores recientes de actividad económica como las ventas al por menor, la producción industrial y la confianza del consumidor sugieren un debilitamiento de la economía en el primer trimestre del año. Si esta tendencia se acentúa, el pronóstico de crecimiento del equipo técnico para 2017 podría reducirse (2% en un rango entre 0,7% y 2,7%).



ANALISTAS LO HABÍAN PRONOSTICADO



“El reciente pulso a la economía muestra un enfriamiento peligroso que requiere un apoyo decidido del Banco Central para recuperarla, sabiendo que los efectos de la política monetaria que se implemente hoy tendrá efecto dentro de 4 a 8 trimestres, por lo que es muy necesario acelerar el paso”, dijo Wilson Tovar, economista jefe de la correduría Acciones y Valores a la agencia Reuters.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la semana pasada su proyección para el crecimiento económico del país a un 2,3 por ciento, desde una anterior de un 2,6 por ciento, por debajo de la meta gubernamental de 2,5 por ciento.



Para los analistas, el banco tiene el espacio necesario para relajar su postura monetaria, teniendo en cuenta el descenso significativo que comenzó a mostrar la inflación en lo que va del año y las perspectivas del indicador.



No obstante, las expectativas para el alza de los precios al consumidor de este año aún se encuentran por encima de la meta de largo plazo, de entre un 2 y un 4 por ciento, por lo que la baja de la tasa de interés podría no tener un voto unánime del directorio del banco emisor.



El colegiado de siete miembros sesionó sin uno de ellos, debido a que aún no se ha asumido José Antonio Ocampo, escogido por el presidente Juan Manuel Santos para reemplazar como codirector a César Vallejo.