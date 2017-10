¿Volverá la tasa de interés a los niveles del 3%?

Entre mayo de 2010 y febrero de 2011, el Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de interés en 3%. Este fue el periodo en el que la tasa marcó su registro más bajo en la historia de la política monetaria del país.



Por esos días, la inflación anual bordeaba el 2 por ciento y la economía crecía a un 5,9 %.

En esos momentos, la economía nacional venía superado el traspié de la crisis de 2008, año en el que el Banco de la República se vio obligado a ubicar su tasa de interés en un 10% como una medida para controlar el coletazo de la crisis inmobiliaria en EE.UU., que golpeó los mercados emergentes.



Hoy, seis años después, el panorama es bien distinto.



A finales del mes pasado, el Banco de la República redujo en 25 puntos básicos su tasa de interés y la ubicó en 5,25%. Por su parte, los pronósticos de los analistas indican que la economía no crecerá a más del 2% y la inflación del año está en 3,89%.



Frente a esta perspectiva, ¿qué tan probable es que los consumidores vuelvan a ver tasas de interés del 3%?



Para Daniel Velandia, analista de Credicorp Capital, la posibilidad de que en Colombia se vuelvan a tasas del 3 por ciento es muy “improbable”.



“El Banco de la República responde a dos fenómenos: uno la inflación y dos el crecimiento económico. En ese momento (2011), el país venía de la crisis económica mundial del 2008 y la inflación alcanzó a caer a niveles del 2 por ciento. Hoy la situación es muy distinta y estamos hablando de una economía, que si bien se ha enfriado, no hay riesgos de una recesión y por el contrario se espera que haya una recuperación hacia adelante. Hay un consenso de que lo peor ya pasó. La inflación se prevé cerca al 4% y para el próximo al 3%. Por todas estas razones, las condiciones son diferentes y la verdad es que el Banco tiene una función de reacción de la política monetaria que responde al crecimiento. Lo que estamos viviendo hoy no es nada comparable con lo que pasó en el 2011”, dijo a Portafolio.co el analista.



De acuerdo con Velandia, para que esas tasas se vuelvan a ver en el país, tendría que haber un deterioro significativo de la actividad económica “como para pensar en esa posibilidad”.



Según varios analistas, para el 2018 se prevé que las tasas de interés oscilen entre 4,50% y 4%. “Más a bajo de eso es muy difícil, casi improbable”.



En los más recientes resultados que entregó el Dane sobre inflación, se evidenció que el costo de vida cayó un 0,14% en agosto, situación que abre una puerta para que algunos miembros de la autoridad monetaria vuelvan a proponer nuevos recortes en la tasa.



Sin embargo, la gran mayoría de los analistas del mercado local creen que se trató de la última reducción del año y que el Emisor las mantendrá estables en los próximos meses.

De acuerdo con los expertos, el banco central colombiano debería realizar una pausa en las reducciones para ir viendo cómo evolucionan los demás datos macroeconómicos, con el fin de tomar las mejores decisiones.



No obstante, el mercado espera que a inicios del 2018 se reactiven los recortes en los tipos de intervención los cuales concluirían cuando la tasa se ubique alrededor del 4,50%.



