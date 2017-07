La división de los taxistas por cambio de taxímetros por aplicación

El desmonte gradual de los taxímetros en Bogotá que fue anunciado por el Secretario de Movilidad de la capital, Juan Pablo Bocarejo, no cayó bien dentro de muchos conductores de taxi en la ciudad.



Para Hugo Ospina, uno de los voceros del gremio, es preocupante que de la forma en la que está planteado el nuevo esquema de tarifas que se piensa implementar, en el que se cobra un valor determinado por kilómetro sumado a un cargo por congestión que se calcula a través de la velocidad promedio que va a tener el viaje, se incentivará el uso de transporte ilegal, como Uber y Cabify.



“Porque Uber y Cabify a usted le dan el valor inicial y no se lo altera para nada. Mientras que a nosotros nos van a poner a competir de manera más costosa, porque la aplicación da el valor, pero si la velocidad del recorrido se disminuye a menos de 35 kilómetros por hora, la tarifa se puede subir en hasta 12 por ciento del valor. Por eso los usuarios van migrar más rápidamente a dichas aplicaciones ilegales”, argumentó el líder gremial.



Aunque cabe tener en cuenta que, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la idea de la aplicación es decirle al usuario el valor del servicio antes de que éste sea prestado y que dicha tarifa no sea modificada al final de la carrera.



Agregó Ospina que son muchas las dudas que hay de cara al proceso de desmonte de los taxímetros.



“Mi pregunta es ¿cuántas aplicaciones hay habilitadas que ya puedan funcionar el primero de agosto, que es cuando comienza el desmonte? No hay sino una aplicación que pueda operar, entonces ¿qué va a pasar con las nuestras? ¿Desaparecen? ¿Qué va a pasar con el taxista de la tercera edad que siempre ha manejado con su taxímetro y no maneja esos aparatos?” señaló Ospina.



La única aplicación homologada y, que según Ospina, está lista para funcionar, es la de la empresa Taxis Libres. En diálogo con Portafolio.co, Stefanía Hernández, gerente de la compañía de taxis, aclaró que "la aplicación que tenemos es la única homologada hasta el momento ante el Ministerio de Transporte para el servicio de taxis de lujo, aunque presta también el servicio de taxi básico”.



Para Hernández, el concepto de ‘desmonte de taxímetros’ no está bien utilizado, pues se trata de un proceso de actualización que, no necesariamente significaría el final de los taxímetros.



Aseguró la gerente de Taxis Libres que este es un cambio necesario dentro del gremio de taxistas, que va acorde con las nuevas necesidades de los usuarios.



Frente a los costos que podría tener la transición a los nuevos dispositivos reveló que "se han adelantado mesas de trabajo con representantes de los conductores, de las empresas y de la Secretaría de Movilidad, para que dentro de las nuevas tarifas para el servicio de taxi se incluya un componente de financiamiento para el cambio de tecnología".